El músic figuerenc Antoni Gadea Reduan ha mort aquest dilluns passat als 71 anys d'edat. Instrumentista de bateria, al llarg de la seva vida va formar part de nombroses formacions musicals entre les quals destaca l'Orquestra Ritmos, el Grup Mauné i els seus Dinàmics, les orquestres Maravella, Xavier Cugat, Gerunda, Metropol i Neus Mar. Malgrat fer molts anys que Gadea ja no vivia a Figueres, ciutat on va néixer el 1950 i on es va formar com a músic, va preservar moltes amistats i família.

En una entrevista feta el 2016 dins un projecte del Museu de la Mediterrània, Antoni Gadea explicava com havia estat tota la seva vida musical i recordava vivament els seus inicis a Figueres on, deia, "hi havia molt ambient musical, era l'època dels guitarreros". El seu primer mestre va ser Paco González qui el va introduir, amb tan sols 12 anys, a l'orquestra Ritmos on tocava els diumenges al Casino Menestral Figuerenc i a l'estiu feien bolos per diferents pobles de la comarca. Els seus companys l'anomenaven "el nen". Va ser al Casino on Florenci Mauné, director de l'orquestra Costa Brava, i alguns dels músics de la seva orquestra -Josep Joli i Joan Puig- el van venir a veure i el van fitxar. El Grup Mauné i els seus Dinàmics va ser una formació revolucionària perquè va introduir la tenora dins la música pop. Val a dir que el 2016, Montserrat Mauné va reunir de nou als músics d'aquesta formació en un concert que encara ara es preserva en el record. Com recordava Montserrat Mauné, "arribaren a ser dels de més solera de les comarques de Girona, actuant en sales de ball, discoteques i locals principals de la costa Brava en ple moviment turístic".

Una gran nit la del dissabte 17 a La Cate, de Figueres, en el revival del grup Mauné i els seus Dinàmics. Extraordinari !!. Ens ho varem passar molt be , a més de xerrar i compartir records amb grans amics Posted by Jaume Nonell Juncosa on Monday, December 19, 2016

A l'entrevista feta el 2016, Antoni Gadea recordava el dia que el van venir a veure mentre tocava amb el Grup Mauné per fitxar-lo per l'orquestra Maravella. "Feia la feina però despreocupadament, era una mica showman", explicava. Malgrat rebre altres ofertes, Gadea va sumar-se, animat pel seu pare, a la Maravella que aleshores tenia molt prestigi. Hi va estar uns quants anys fins que les ganes de formar grup el van portar a sumar-se, durant dos anys i mig, a l'orquestra de Xavier Cugat. Més tard, ja arribaria el projecte propi de l'orquestra Gerunda. Tenia aleshores 40 anys. Al deixar la Gerunda ja arribaria el grup Metropol on faria de percussionista. La darrera etapa va estar vinculada a Neus Mar però també amb altres músics com Santi Escura, Claudi Arimany, Jordi Aguilar, entre altres. També tenia alumnes. Es confessava un enamorat del jazz.

A les xarxes socials, moltes han estat les mostres de condol pel seu traspàs. Antoni Gadea era una persona carismàtica i molt estimada. La cerimònia de comiat es farà en l'estricta intimitat familiar.

D.E.P ANTONI GADEA REDUAN (1950-2021) Instrumentista de bateria. Havia format part de les següents formacions musicals:... Posted by Toni Molina on Monday, November 15, 2021