El compositor figuerenc Jaume Cristau ha estat reconegut amb dos premis, un d’ells el del públic, al 37è Concurs de composició per a cobla Ceret-Banyoles. Cristau, que ha confessat sentir-se «molt content», ha obtingut els dos premis per la sardana inèdita «Castanyes i panellets», la partitura de la qual va imaginar com «molt senzilla, clara i que s’entengués bé». A banda de Cristau, en la mateixa vetllada, duta a terme aquest diumenge passat a Ceret, també han estat reconegudes les obres de Raúl Lacilla, Mariela Finet i Lluís Alcalà. Totes les peces van ser interpretades per la cobla Mil·lenària.