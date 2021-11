L'elecció de la pubilla i l'hereu de l’Alt Empordà 2021 ha tornat, aquest darrer dissabte, 13 de novembre, després que el 2019 no es realitzés per falta de participants i l’any passat per la crisi sanitària de la Covid-19. L’emotiu acte es va realitzar en el marc de la Festa Major de Sant Martí de Peralada amb la presència de representants del pubillatge i hereus i pubilles de la comarca, Catalunya i Andorra.

Martina Ferrer, pubilla de Figueres va ser nomenada pubilla de l’Alt Empordà; l’hereu de Peralada Lluc Alegrí, hereu de l’Alt Empordà; Ona Cervera, actual pubilla de Peralada, dama comarcal i Ferran Salamanca, actual hereu de Figueres, fadrí de l’Alt Empordà. Els nous representants van realitzar uns emotius discursos improvisats com també van fer els representants sortints Txell Soteras, Maria Casas i Víctor López.

El president del Foment de les Tradicions Catalanes, Gil Vilarrasa, es va mostrar molt satisfet de veure com l’Alt Empordà recupera aquesta tradició després de dos anys sense que se celebrés. La consellera comarcal d’Ensenyament, Júlia Gil, va defensar la vigència d’aquesta tradició refermant el suport del Consell Comarcal. Igualment, l’alcalde de Peralada Pere Torrent va agrair la implicació que ha fet possible que el poble acollís per tercera vegada aquest certamen.

Així doncs, el Foment de les Tradicions Catalanes i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, es van conjurar per buscar fórmules i incentius que permetin incrementar la participació en aquest esdeveniment de cara a les pròximes edicions.