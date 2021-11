El 2022 serà un any «ple d’incògnites» però el president de la Fundació Gala-Dalí de Figueres, Jordi Mercader, espera que serveixi per «consolidar el projecte i pla d’acció» engegat el 2020. Així ho ha presentat a la reunió de patrons celebrada aquest dilluns al matí durant la qual s'ha aprovat el pressupost pel 2022 on s’estima que la Fundació aconsegueixi 565.000 euros de benefici -lluny dels 3,9 milions del 2019- i treure a tot el personal que encara es troba en Ertos. Val a dir que Mercader va lloar «l’esforç i sacrifici» fet per la plantilla -tant per la feina feta com per la reducció de les seves retribucions econòmiques- gràcies a la qual la Fundació s’ha estalviat, des de l’esclat de la pandèmia, 1,5 milions d’euros en costos. «Aquest 2022 demanarà coratge i feina per donar un tomb a la situació», ha reconegut el president davant els mitjans de comunicació.

Una de les grans fites que s’ha plantejat la Fundació Dalí, que acaba de nomenar a la fins ara cap dels serveis jurídics, Isabella Kleinjung, nova secretària general substituint Lluís Peñuelas, és recuperar els visitants, concretament entre un 65-75% dels del 2019, que suposen unes 900.000 persones. Cal tenir en compte que fins al 30 de setembre del 2021 els Museus Dalí han rebut 275.734 visitants, un augment del 60% respecte el 2020 però una caiguda d’un 69% respecte l’any 2019. Baixada també ha tingut la Fundació, evidentment, en ingressos. Mercader espera acabar l’exercici d’aquest any «molt a prop de l’equilibri» o amb unes pèrdues petites. Quelcom que és important, va admetre, és el suport de les administracions que aquest 2022 es repetirà: l’Estat ha inclòs dins els pressupostos una partida de 375.000 euros; l’Ajuntament de Figueres, 45.000 euros i la Generalitat, 100.000 euros més. «Tots aquests recursos s’utilitzaran en programes d’inversió per temes de tecnologia i digitalització que són especialment importants per nosaltres», va concretar el president qui, malgrat tot, va posar per davant la necessitat que la Fundació mantingui «la seva autonomia econòmica per preservar la independència cultural».

Treballar en les exposicions immersives i mantenir la qualitat

A banda de les tres grans exposicions internacionals ja tenen previstes pel primer primer trimestre de l’any vinent, a Sant Petersburg, Seül i Taiwan, la Fundació continuarà treballant en les exposicions immersives i s’administrarà bé la inversió en altres exposicions. «La clau d’aquestes és la seva qualitat», va afirmar Mercader. Aquesta qualitat que vol mantenir la Fundació perquè «el Museu Dalí segueixi essent una referència». Això implica, segons ell, «administrar amb cura» i evitant «estressar el personal». «No volem perdre la qualitat tant alta que tenim fins ara», va concloure el president.