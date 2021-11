L'Escala va acollir durant tot aquest dissabte diversos tallers, debats i concerts a la Riba, en el marc de la jornada «Joves for Future». Ginestà, un dels grups emergents amb més projecció del moment, va posar el punt final a aquesta diada.

Abans de començar el concert, van pujar a l'escenari el tècnic municipal de Joventut de l'Ajuntament de l'Escala, Xavier Torrent, els cantants de Ginestà, Júlia i Pau Serrasolsas, la directora del Festival Portalblau, Cristina Torres, i el presentador de la jornada, Ivan Álvarez. La directora del Portalblau, en la seva intervenció, va afirmar que des del Festival tenen la intenció «que vagi més enllà de l'estiu» i que «hi ha futurs projectes que encara no es poden explicar».

Tot seguit, els Ginestà van pujar a l'escenari per iniciar la seva actuació amb el tema «Km3». La cantant Júlia Serrasolsas va expressar que els va fer molt feliços poder fer aquest concert perquè «des que vam presentar el disc, el 90% dels bolos havien sigut sota les mesures sanitàries» i aquest era el primer concert que feien sense restriccions derivades de la pandèmia.

Durant tot el concert es van poder escoltar temes com «Folk tendre», «Hola Sara» o «Des del sofà». Aquest darrer tema dedicat a tots els joves, denúncia la situació de precarietat en la qual es troba aquest col·lectiu i que tot i això segueix endavant. «Nostàlgia» també es va fer sentir a l'Escala, «una cançó dedicada a la ciutat de Girona, on vaig passar quatre anys estudiant una carrera que no em va servir de gaire, i després de conèixer molta gent, festes, venir algun dia la platja... quan vaig marxar em va quedar molta nostàlgia», va explicar el cantant Pau Serrasolsas. També van cantar «La iaia», que van dedicar a tots els avis i àvies que són «les millors del món».

El grup de Barcelona té un nou disc al forn que llançaran aviat, i en van oferir un tastet a la jornada «Joves for Future». Els dos germans es van quedar sols a l'escenari i van regalar una cançó inèdita que parla de dues ruptures, ja que «vam coincidir en el mateix punt vital els dos, i amb aquesta cançó és veure-ho des d'un punt de vista bonic», va afirmar la cantant. També van presentar l'«Últim ball», un tema que van estrenar fa un mes i que amb les quatre gotes que van caure durant el concert semblava que s'hagués recreat el videoclip.

Finalment van sonar els dos hits de la banda: «Estimar-te com la terra» i «L'Eva i la Jana», que van fer que el públic acabés de deixar-se la veu corejant aquestes cançons.