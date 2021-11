El Gremi de Floristes de Catalunya veu amb "optimisme" la campanya de Nadal i espera que se superin les vendes de l'any passat. El seu president, Joan Guillén ha recomanat "avançar les compres" perquè hi pot haver manca d'abastiment d'algunes flors, plantes o complements.

Guillén ha explicat que actualment ja hi ha problemes de subministrament i que alguns productes els arribem en "quantitats limitades" i que altres "no arribaran" a temps. Uns 2.000 floristes d'arreu de l'Estat s'han reunit aquest diumenge a Mercabarna per conèixer les tendències de la temporada.

Enguany l'ornamentació de les festes aposta per les fustes i els elements d'origen natural, com les coníferes, l'eucaliptus o la magnòlia, i fuig dels derivats del petroli.