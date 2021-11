El Memorial Democràtic i el Museu Memorial de l’Exili (MUME) reuneixen una desena d’experts per debatre sobre gir memorial en la relació entre història i ficció al VII Col·loqui Walter Benjamin. Els dies 18 i 19 de novembre, les jornades se celebren a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. El dia 20, la trobada és a Portbou. L’objectiu del col·loqui és tractar la rellevància que, en el decurs de les dues últimes dècades, ha adquirit el "gir memorial" en la relació entre història i ficció.

La irrupció de la memòria, entesa com una eina per copsar i entomar un passat habitualment traumàtic derivat de contextos bèl·lics, repressius i dictatorials, està tenint una gran influència social. Tant les investigacions dels historiadors com l’escriptura de ficció, amb les seves incursions en un passat més o menys recent incideixen, cada vegada més, en l'elaboració de les memòries de les societats.

En aquest marc, el col·loqui aplegarà una desena d’artistes, escriptors, historiadors i experts en crítica literària i cultural perquè puguin compartir un espai de discussió i reflexió al voltant del fenomen anomenat "memòria històrica" o "memòria democràtica", tan vigent en el context sociocultural i en la mateixa escena política. Quin paper tenen les ficcions en l’augment de la presència de la “memòria històrica” en l'esfera pública? És aquesta esfera pública, travessada per tot tipus de reivindicacions memorialistes, la que propicia la proliferació de produccions artístiques i culturals en què la memòria és la protagonista?

Les temàtiques tractades al col·loqui s'emmarquen en el propòsit de difondre el llegat transversal de l'obra de Walter Benjamin. Una herència intel·lectual que manté la seva vigència en línia ascendent. Tant és així que continua sent una font d’inspiració en l’anàlisi de les problemàtiques que tenen a veure amb les relacions que estableixen les societats amb el seu passat i que condicionen el present i les perspectives de futurs possibles.