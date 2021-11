Després de quasi dos anys sense pujar als escenaris, la colla Dolça Tardor, entitat del Casino Menestral, fundada per Rosa Maria Malé i dirigida per la seva filla Ita Custey, torna a omplir d’alegria el Teatre de Figueres, diumenge a les sis de la tarda. L’espectacle que presenten «amb molta il·lusió» és Festa Major on recreen, a través d’un repertori farcit de cançons d’ahir i d’avui, d’estils diversos, i d’una escenografia acurada, l’ambient de gaudi d’una festa de poble.

A banda de les trenta-quatre persones de la colla que actuen diumenge i que durant aquests dos anys han seguit fent pinya i «família», s’hi sumen també les col·laboracions d’altres entitats locals com Ballet Figueres, Acting -que canten en directe-, l’orquestra Versatile del Casino Menestral i Mediterrània Dansa. «Ells ens ajuden i ens donen un plus, tots anem sumant», reconeix Ita Custey, responsable tant de les coreografies originals, com de l’escenografia i del vestuari que s’exhibeix. Al seu costat, insuflant-li ànims i passió, la fundadora Rosa Maria Malé qui tampoc faltarà a la cita. També s’espera veure una platea molt animada i diversa perquè les entrades s’estan venent a bon ritme. En aquesta ocasió són numerades i cal comprar-les a través del web del Casino.

Ita Custey explica que allò que més l’emociona de cada nou espectacle «és quan penso una idea i després la veig plasmada dalt de l’escenari». A Festa Major ha recreat un espai amb un petit bar, banderetes i llums on els artistes de la colla ballaran i recrearan boleros, passos dobles, sardanes, sevillanes, però també ritmes llatins i rockers.

Un missatge d’agraïment de Rosa Maria Malé

La colla Dolça Tardor va néixer ara fa vint anys gràcies a l’empenta i la passió que sempre han empès endavant a Rosa Maria Malé. Ella ha estat un exemple de coratge i ha sabut transmetre’l a tots els integrants de la colla. Amb els anys ha creat una xarxa que ni la pandèmia ha pogut desfer. Diumenge, Malé té previst pujar a l’escenari, parlar i sentir l’escalf de la seva gent, la que els ha acompanyat aquestes dues dècades. «Ho devem haver fet molt bé si hem aguantat vint anys i seguim omplint el teatre», conclou Malé.