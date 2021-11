Després de publicar poesia i assaig, Henar Galán torna amb dos reculls de relats curts habitats per éssers quotidians, familiars, animats amb una força interior similar a la que impulsa cap endavant la seva creadora. Galán és una gran observadora de la condició humana i els relats que ha aplegat a Totes infelices? i Tots feliços? en són testimoni, històries on l’autora qüestiona en clau irònica molts tòpics que han anat calant en la societat. Els llibres es poden trobar a Amazon i alguna llibreria de Figueres, ciutat on espera, juntament amb Roses, presentar-los ben aviat.

A Henar Galán la coneixíem per la seva poesia i assaig. Ara s’endinsa en el gènere del relat curt.

Sempre n’he escrit. De fet, els escrivia paral·lelament a la poesia. M’agraden molt i són molt adients per a la vida actual. En general tenim poc temps i una novel·la té un tempus molt llarg. El del relat és curt i entra dins la dinàmica apressada de la societat. Relats independents de la resta que et permeten gaudir del moment present. I alguna cosa em diu que malgrat que la novel·la està molt de moda, la tendència serà anar cap als relats.

Es nota l’ofici en llegir-los.

Gràcies. Escriure és una feina que comporta hores i hores. Primer pensar la idea, escriure-la, repassar, que es triga tant o més que escriure la història. És una gratificació que algú et llegeixi i, si a més li agrada, en gaudeix o li aporta alguna cosa, més encara.

Les dones de Totes felices? semblen buscar omplir algun buit.

La dona no passa de puntetes pel món, ens plantegem moltes coses i aquí està la riquesa de l’ànima femenina, som una mica filòsofes, no ens acomodem fàcilment. Potser els homes sí que són capaços de viure amb més superficialitat.

En un parell de relats, els noms de les dones surten en negreta.

Perquè volia destacar que eren dones individuals cadascuna, que és especial i diferent de la següent. No posar-les al mateix sac.

En construir-les ha begut molt del seu entorn, imagino.

Evidentment, i és l’entorn el que t’explica històries, algunes vegades de manera conscient en saber que escric, altres no.

En alguns relats tracta el tema de les addiccions.

Sí, addiccions que et porten d’un extrem a un altre.

La ironia també hi és present.

Per això l’interrogant dels títols. No vol dir que sempre siguin dolços, hi ha una dosi de sarcasme. A Tots feliços? hi apareixen delinqüents. Algú pot pensar que són personatges extrems, però les presons en són plenes.

Realment ens confronta amb la realitat, amb el fet quotidià.

Quan estàs atenta a la vida succeeixen històries i els personatges són quotidians, però explicats, de tal manera, que resulten literaris.

Aborda també la competitivitat entre dones.

Diferent de la dels homes, en aquest cas més psicològica i subtil, més callada.

Apareix força el sexe en els seus relats.

Perquè aquest ocupa una part important de les nostres vides. I si som capaços de posar-li el punt d’ironia, la tragèdia de la vida es dilueix una mica.

Una tragèdia com el suïcidi, que també tracta amb un estil punyent. És valenta escrivint com ho fan moltes altres dones.

Avui en dia, hi ha dones molt potents, amb molta valentia i capacitat per viure i per expressar el que viuen. M’animo molt quan llegeixo coses de dones que han estat molt valentes, si elles ho són, jo també ho puc ser, a no quedar constreta. Dones que fan de tot i de forma desinhibida, això que portem segles de retard perquè la meitat de la societat ha estat oprimida. Hi ha un despertar de la dona, en general. Però hem d’anar amb molt de compte, perquè el que s’ha aconseguit es pot perdre. Veiem com la ultradreta reclama anar enrere en els drets o alguns països europeus estan reprimint molt. No ens podem adormir.

Hi ha una part de diversió en aquest construir històries?

M’ho passo molt bé i més quan arrodoneixes una història. Utilitzo la bellesa del llenguatge. Un relat pot ser qualsevol situació, però el que el converteix en relat és el llenguatge, com ho expliques.

Amb cada relat, percep que també vostè es transforma?

Tu crees un relat però, sovint, aquest agafa la seva pròpia inèrcia i et transforma a tu, et fa veure coses que, si no les haguessis escrit, no hauries arribat a tal profunditat. Et porta a llocs que desconeixies. És molt enriquidor escriure per no dir terapèutic.

Els llibres contenen relats que han estat premiats.

Sí, el darrer aquest juliol a Artesa de Segre. No acostumo massa a enviar-los a premis, feia anys que no ho feia. Em va plaure molt, encara que sigui un premi petit. També t’adones de la qualitat de la gent que s’hi presenta.

Cada vegada més gent escriu.

I millor. Crec que la creativitat és el que més omple, sigui en el camp que sigui. També és una manera de desobeir, de ser crític, d’anar més enllà de la superficialitat, de posar la mirada justa per dir alguna cosa. L’escriptura és revolucionària, qui escriu desobeeix, és un revolucionari. Vivim en una societat molt complexa, amb moltes obligacions i pressió, i escriure és una vàlvula d’escapament, una manera d’omplir el buit existencial, de posar el teu accent i motivació. És meravellós.

És una manera de donar sentit al nostre temps.

I és que com menys temps tinguis, menys tens per jutjar amb el que ens toca viure o ens fan empassar.

S’ha plantejat escriure novel·la?

Ja n’he escrit, però no està publicada. I com que no està publicada, és com si no existís.