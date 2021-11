L'escriptora Mercè Jordà va presentar el seu llibre "Aquella olor de pa, vivències d'una nena fins a l'adolescència", ahir a les Tardes Literàries de Vilafant. L'acte va ser a les set de la tarda al Casal de la Gent Gran. L'autora va estar acompanyada pel també escriptor Vicenç Pagès que va afirmar que el llibre de Jordà és «la veu d'una nena que ha viscut la guerra i la postguerra».

Al llibre, Jordà hi explica les seves vivències quan era petita, com per exemple, que va passar gana i que recorda l'olor de pa de la fleca dels tiets.