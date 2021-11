El pintor i escultor Lluís Ventós Omedes (1952) confessa que allò que més el motiva a crear, allò que més li interessa són les històries que s’amaguen al darrera de cada projecte. Excepcional, doncs, és la de 'Naturaleza muerta con brida', un bodegó del pintor holandès del segle XVII, Johannes Simonsz van de Beeck, conegut pel sobrenom Torrentius. Admirat davant el relat de vida d’aquest creador, excèntric, transgressor i provocador, Ventós pren com a punt de partida aquesta obra, de format esfèric, única peça que s’ha salvat d’ell per un destí atzarós. Així, Ventós crea un centenar d’esbossos o estudis i, a partir d’aquests, onze olis i onze collages, tots variacions de l’original, que, després d’haver-se exposat a la Sala Parés de Barcelona, han viatjat a l’Instituto Cervantes d’Utrecht, als Països Baixos.

L’esperit lliure de Torrentius (1589-1644) és, segurament, allò que més va atraure a Lluís Ventós, potser perquè també el comparteix. «Honestament, sempre he fet el que m’ha donat la gana», admet. Al llegir l’assaig «extraordinari» que va fer Zbigniew Herbert el 2004 a l’entorn del pintor holandès, artista que fou tractat d’heretge per l’Església i acollit pel rei Carles I d’Anglaterra, i d’aquest únic quadre seu supervivent, «un de sol i únic, retingut a la vora del no-res», se li van plantejar moltes preguntes, entre aquestes quins són els criteris que marquen el valor real de l’art. Més encara quan va saber que aquesta obra s’havia trobat casualment a l’interior de la tapa d’una bóta.

Buscar l’emoció directa

Ventós afirma que a l’hora d’iniciar un projecte ell no necessita documentar-se profusament. La seva opció és buscar «l’emoció d’una forma més directe». Per això, no es tanca a res, a cap registre, encara que sigui endinsant-se en l’univers de les natures mortes. El projecte Torrentius, que li ha aportat tantes satisfaccions, va començar a prendre forma a la Vall de Santa Creu, al Port de la Selva, on la família Ventós té una casa dissenyada per l’admirat i estimat Lanfranco Bombelli. «Aquell lloc té una màgia especial», afirma rotund mostrant la plantilla esfèrica dibuixada sobre la taula de treball. Ja al taller de Barcelona, Ventós va crear cinquanta guaixos, que li van permetre fer un estudi del color, i cinquanta collages, per estudiar la composició. Quan va tenir tots aquests estudis, els va visualitzar junts a la paret. Va ser el moment de la veritat, quan les obres van començar a fusionar-se i el resultat es va plasmar en vint-i-dues peces esfèriques -onze olis i onze collages- sobre suport de fusta que comparteixen elements i, sobretot, les mateixes mides que l’original, 52 centímetres de diàmetre. Aquestes obres proposen un viatge pel propi món plàstic de Ventós, com una mena de joc on l’artista se sent interpel·lat pel negre del fons, «el negre de l’abisme».

Arrelats al Port de la Selva

Que aquesta obra comencés a perfilar-se al Port de la Selva no és casual. El vincle emocional arrela amb l’avi Omedes i l’amor que aquest professava al mar i les barques, sentiment que el seu net, Lluís Ventós, també ha heretat, i que va dur a la família fins al Port on, seduïts pel paisatge, cent anys enrere, es van fer una casa. I això que, venir des de Barcelona aleshores, no era cosa fàcil: quasi vuit hores de camí.

Lluís Ventós revela que ell no estava destinat a dedicar-se a l’art si no que el seu destí era el món de l’empresa, com va fer el seu pare, «un home fet a sí mateix» qui, malgrat estudiar dret, es va dedicar, per tradició, a la fabricació i comercialització d’essències. Ventós, doncs, estava destinat a seguir les passes del pare malgrat no sentir-se còmode en aquest paper. Quan un altre germà va prendre-li el relleu, ell va abandonar els estudis d’Econòmiques i va bolcar-se totalment en les arts plàstiques. «Era el que honestament podia fer», assegura sincerament Ventós qui va decidir no seguir aquell camí prefixat si no mantenir-se al marge de l’academicisme i cercar la pròpia veu. D’una banda, aquesta manca d’influències va dur-li, reconeix, «frescor i llibertat» però també, per altra banda, va ser un handicap perquè li va caldre, tècnicament, aprendre-ho tot en solitari.

Amistat i generositat

Lluís Ventós és un home inquiet que ha encapçalat nombroses iniciatives al poble com impulsar els Amics de la Vela Llatina, entitat que va presidir i moure durant deu anys. També un amic generós. Bona prova d’això és l’edició que va fer d’un llibre dedicat a en Ciset, un pescador que regentava el desaparegut i enyorat restaurant L’esclop, i a la cuina que aquest feia vora mar. El llibre, amb imatges que impressionen sobre la força del mar però també de les receptes suculents d’en Ciset, ara és introbable. Ventós ja pensa a fer un nou i reduït tiratge.

Una altra faceta del pintor és la de col·leccionista tot i que amb un sol nom a la col·lecció, el de Josep Hurtuna (1913-1978), a qui admira profundament i de qui atresora peces de diferents etapes creatives. Col·leccionar-lo ha estat una manera personal de lluitar contra el silenci que plana sobre molts creadors catalans que, tot i la força de la seva obra, resten del tot oblidats. L’obra de Hurtuna, que evoluciona des de la figuració, passant per l’abstracció fins el constructivisme, desperta la seva admiració. Per ajudar a treure’l de la foscor, l’any vinent es farà una exposició de l’artista a la Sala Parés.

L’última casa dissenyada per l'arquitecte Lanfranco Bombelli

A la Vall de Santa Creu s’hi amaga la que va ser la darrera casa dissenyada per l’arquitecte i pintor Lanfranco Bombelli (1921-2008). Qui va animar-lo va ser Lluís Ventós, el propietari. Es coneixien des del 1983 quan Lluís Ventós va anar-lo a trobar a la seva galeria de Cadaqués per si era possible exposar-hi un projecte que tenia. Des d'aleshores, la vinculació va ser estreta i es va anar travant una profunda amistat. Per la casa de Lluís Ventós a la Vall, un reducte de pau i serenitat, Lanfranco Bombelli va partir d’una casa en runes i va mantenir elements com una volta on, tot aprofitant la poca duresa de la pedra, en va encaixar una de les seves singulars xemeneies. El resultat fou espectacular. «Bombelli va fer una obra d’art», diu Ventós encara ara admirat davant el resultat. L’espai combina passat amb present, bellesa senzilla i propera i a cada racó es copsa passió i meravella.