Esther Peñas (Madrid, 1975) és autora de diferents llibres de poesia però també volums d'entrevistes, novel·les i assaig, ara ens proposa De la estirpe de las Amazonas, un viatge holístic i complet al món d'unes dones, a mig camí entre la realitat i el mite. El llibre és el volum 11 de la col·lecció «Cahiers» de l'editorial WunderKammer.

La periodista i poeta no amaga la il·lusió que sent davant la bona acollida que ha tingut De la estirpe de las Amazonas (WunderKammer), un llibre que ressegueix, amb una forta càrrega lírica, el llinatge de les amazones i el llegat que ha arribat fins als nostres temps.

Com va sorgir la idea d’escriure sobre les amazones?

L’editora Elisabet Riera em va comentar que volia publicar alguna cosa sobre les amazones i que si jo li feia una proposta, l’escoltaria. Aleshores vaig dir que no. Era el març de l’any passat. Però va arribar el confinament. Visc sola, sense televisió ni ordinador i tenia, curiosament, un parell de llibres sobre amazones. Els vaig llegir i vaig pensar que potser sí podia aportar alguna cosa. Quasi tots els llibres del tema tenen un tall acadèmic molt accentuat. Jo volia aportar una mirada en conjunt, més holística, perquè uns defensen que van existir, altres que no, altres analitzen la repercussió en diferents arts, a excepció del d’Adrianne Mayer, del qual el meu també és deutor.

Qui eren les amazones?

Eren unes dones guerreres que es donaven una plena sobirania a si mateixes. Això se sap. El que no se sap és si van existir en resposta a com hem conformat el nostre imaginari comú. Aquest ens diu que eren unes dones que s’amputaven el pit dret, que refusaven els homes, que no els necessitaven. Això, segurament, formi part del mite i també és un dels eixos del llibre. El que importa és el mite, és igual si van existir o no, funcionen perquè els mites ens ensenyen maneres d’estar a la vida. En el cas de les amazones ens ensenyen que hi ha possibilitats de situar-se al marge del poder i de posar-lo en dubte, com van fer elles, és a dir, obrir un espai de llibertat.

Moltes de les imatges que tenim sobre elles estan contaminades per la mirada masculina.

És clar, la història l’han explicat ells i, sobretot, la de les amazones. Els grecs, els romans, també els espanyols perquè quan Colon arriba a Amèrica anomenen Amazones per les amazones. És a dir, passen segles sense cap menció pública d’elles, perquè amb la desaparició de l’imperi romà elles també desapareixen, ningú en parla, ni les pinta, a excepció algú cas de rigor, i els espanyols arriben allà i en aparèixer dones guerreres bategen el riu i a la serra com Amazonia i l’Amazones. És a dir, han perviscut al llarg dels segles malgrat no tenir un reconeixement. Fins que no s’inicia el segle XX quan una dona, Natalie Cliffortd Barney, sobrenomenada l’Amazona, comença a delimitar el mite emparentant-lo amb l’homosexualitat i la capacitat de la dona de ser lliure. A partir d’aquell moment, comença a tenir una mica l’amazona una veu femenina.

Jo reivindico la seva rebel·lia, donar-se autogovern i no deixar que ningú les trepitgés

Els homes van donar-li aquesta imatge brutal per la por que tenien de les pròpies dones?

Segurament. Això d’amputar el pit era una connotació física per designar el monstre, en el sentit que era indistint, era una bàrbara, una dona no podia guerrejar. Per significar a la bruixa a aquesta se la posa lletja. Al monstre que s’encara amb l’home se li amputa un pit, se li treu la femineïtat. Treure-li la vagina no podia ser perquè aquesta no es veia. Allò visible era el pit. Tot i que aquesta llegenda apareix molt posteriorment i a la literatura perquè en tota la representació en escultures o en els frisos del Partenó, on surten guerres amb les amazones, apareixen amb els dos pits. Diana caçadora, que era una mica la seva mentora, deessa i protectora, no se li amputa.

En el seu llibre ressegueix les evidències més antigues i el paper que van jugar aquestes dones.

Un paper formidable perquè eren dones que es trobaven en igualtat de condicions que els homes i que es mereixien el mateix respecte. Fins i tot, pels grecs i romans, que, tot i considerar-les monstres, els donen una sortida honorable, les maten però la mort, per ells, era una fi digna.

Amb les amazones ens parla dels orígens del matriarcat.

És complicat fer una conclusió taxativa de res del passat. Amb el matriarcat arribo a la mateixa conclusió que amb les amazones, que va existir alguna cosa semblant al que nosaltres considerem matriarcat, societats on la dona tenia, en alguns aspectes, més poder que l’home. Un matriarcat, en oposició al patriarcat, societats on la dona era omnipotent, no van existir com a tal. Això no ha de ser dolent, allò interessant és que va haver-hi altres models que poden substituir el del patriarcat on ens trobem ara i que no funciona.

Apel·la a que les dones reivindiquem formar part d’aquesta estirp i cita noms de dones poderoses del nostre temps com Renée Vivien, Gertrude Stein, Valentine Penrose o Audre Lorde.

Reivindico el que tenien elles: la rebel·lia, el donar-se autogovern, no deixar que ningú les trepitgés. Jo faig una selecció de dones valentes que s’encaren a la vida, a la mort i es donen espai. El mite, per molt antic que sembli, perviu en dones com aquestes. Totes som ara gràcies a aquestes dones.