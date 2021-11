La galerista, artista i professora Lola Ventós va rebre, divendres passat, un càlid homenatge per part dels Amics del Castell de Sant Ferran. L’entitat presidida per César Barrenechea l’ha distingida amb la tercera edició del títol Personatge de l’Any.

El lliurament del guardó va comptar amb la glosa de la protagonista a càrrec de la doctora en Humanitats Mariona Seguranyes, qui va fer un repàs a l’extens treball de Lola Ventós des de la galeria de la Calçada dels Monjos, que acaba de tancar per raons de salut. «És una lluitadora, una emprenedora i responsable d’una acció social de primera magnitud», diu d’ella Seguranyes, per a qui «la Galeria s’havia convertit en l’Àgora de l’Empordà». Per la seva part, Ventós va reivindicar l’art «com a creador de recursos per a les persones» i també va posar l’accent en el Castell com a «punt de creació artística».