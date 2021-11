Aquest cap de setmana no només ha tornat el Manga Barcelona amb la seva 27a edició, la primera presencial en temps de pandèmia, sinó que també s’ha publicat ‘Blood Moon’, de Wade Otaku i Drawill. Es tracta d’un ‘shonen’ marca Espanya ple d’acció, fantasia i, com el títol indica, sang.

El youtuber Wade Otaku i el guionista i dibuixant Drawill han confeccionat una obra sobre vampirs i licantrops que estan en guerra. Dregan, protagonista i vampir, viu a Nox City, ciutat únicament habitada per la seva espècie. Ell s’ha de cuidar de la seva germana Nath, que aparentment està malalta i aïllada. Malgrat això, amaga un secret molt profund.

És la primera vegada que els dos artistes treballen junts. Wade Otaku, Joaquín, sempre va voler fer un manga, per la qual cosa va decidir contactar amb Drawill, Guillem Casasola. «Veia les seves obres [les de Drawill] per Twitter i m’agradava molt el seu estil perquè era molt propi, molt personal», explica Wade Otaku sobre com va decidir treballar amb el guionista i dibuixant.

«Wade em va explicar la seva idea i va resultar que jo també tenia algunes històries de vampirs i homes llop», explica Drawill respecte a la fusió d’idees per crear ‘Blood Moon’. Tots dos van escriure tot l’argument i l’hi van presentar a Norma Editorial, on els van donar l’aprovat per tirar el projecte endavant.

A partir d’aquí, Drawill relata la decisió del nom i el disseny del ‘story board’, la primera part del procés creatiu. A tot això, va seguir la creació de les vinyetes als manuscrits. Ell mateix explica que el més difícil va ser el procés narratiu, ja que «ha de tenir un ritme».

Tots dos expressen que, malgrat que abans de començar el projecte no es coneixien, va ser «molt fluid» treballar l’un amb l’altre. «Som persones semblants amb gustos molt semblants. Als dos ens encanta ‘One piece’», explica Joaquín. I afegeix: «Hem connectat molt bé i això ha fet que el manga flueixi i que hagi quedat tan bé».

Fills de ‘One piece’

Precisament ‘One piece’ és la referència més gran de tots dos, especialment de Drawill a l’hora de dibuixar. «One Piece’ em va influir molt –declara. Des de petit llegeixo molt manga i molt ‘shonen’ i m’he anat influint de molts autors, però Eichiro Oda és la meva pedra angular».

Amb l’inici de la pandèmia, el procés es va interrompre i tot va avançar més lentament. Wade confessa que fins i tot «hi va haver risc de cancel·lar-se tot», tot i que afortunadament per a tots dos i per als lectors no va acabar passant. Ell mateix reconeix que va passar por i Drawill apunta que va ser una situació «molt tensa». El dibuixant i guionista afegeix que «la part positiva de la pandèmia» va ser que els va donar l’oportunitat per «concentrar-se en el projecte el triple des de casa» i tenir «temps de descompte per poder pensar-lo i desenvolupar-ho tot millor, fent diferents versions».

«Va ser un procés que ens va portar molt temps», relata Wade. «Cada vinyeta és supercuidada, la història està hiperrevisada. No és una cosa que s’hagi fet a la babalà», explica i afegeix que vol que es noti «el carinyo amb què el manga s’ha fet».

Tant Drawill com Wade Otaku es mostren molt agraïts d’haver tingut tanta llibertat creativa. «Quant a la trama, amb prou feines hi va haver algun canvi», comenta Wade. Guillem Casasola explica que durant la creació de l’‘story board’ va haver-hi més canvis, però «eren només modificacions de l’enfocament de la cambra, detalls i petits retocs». «Ens tenen molt cuidats a Norma, ens mimen», fan broma tots dos.

Els autors no descarten tornar a treballar junts quan acabin la sèrie de ‘Blood Moon’. De fet, la proposta és a la taula i s’estan estudiant les opcions. Malgrat això, tots dos estan centrats en el manga actual i en acabar els dos volums que falten i que es presentaran en les següents edicions de Manga Barcelona. A més, abans de començar algun altre manga, a tots dos els encantaria que ‘Blood Moon’ s’adaptés a l’anime. «És l’objectiu. ¿Per què no? Creiem que té el potencial per ser animat», explica Wade. «Som ambiciosos», remata Drawill.