El cantant Santi Balmes ha publicat la seva tercera novel·la, 'Baixaré de la lluna en tirolina', que va escriure durant el confinament per la pandèmia del coronavirus, una etapa en què reivindica que la cultura va ser "metge de l'ànima".

En una entrevista d'Europa Press, Balmes ha explicat que la novel·la -publicada en castellà per Planeta i en català per Principal de los Libros- proposa la història "tendra, humorística, gairebé 'punk'" de David, un preadolescent fantasiós que s'haurà d'enfrontar a unes circumstàncies complicades en la seva vida familiar que provocaran friccions i confrontació amb el seu germà gran, Dano.

El líder de Love of Lesbian, que ha recordat que el procés de creació va ser "molt alliberador", ha explicat que la seva filla gran el va animar a reprendre l'escriptura durant el confinament i va recuperar així un esborrany que tenia amb les primeres 20 pàgines de la novel·la.

En aquesta, submergeix el lector en el món "fantasiós" de David, -o Déibid Weirdo, com el protagonista es fa anomenar- en el seu despertar a l'adolescència, a la sexualitat i a l'amor, i en les vivències quotidianes d'una família extravagant i surrealista.

Déibid destaca per la seva capacitat d'incomodar, de posar a prova i de temptejar els límits de la paciència de les persones grans, un caràcter que Balmes reconeix en l'adolescent que ell mateix va ser: "És la sublimació de l'espontaneïtat de quan era petit. Aquest personatge s'ha convertit en el meu heroi".

Per a Balmes, que al llarg de la seva carrera com a autor s'ha atrevit amb la literatura infantil, la novel·la d'humor, els relats i la poesia, ha defensat que 'Baixaré de la lluna en tirolina' és la seva obra més propera: "Quan la teva ambició es basa exclusivament a passar-t'ho bé, les coses surten millor".

Gairebé mig centenar de suggeriments musicals

El compositor i vocalista de Love of Lesbian ha defensat que va concebre el llibre en format musical, motiu pel qual està dividit en 41 capítols i en cadascun d'aquests suggereix una cançó adequada per a aquestes pàgines.

Les cançons que caracteritzen els episodis són de diferents gèneres, artistes i èpoques, i abasten des de 'Corashe' de Nathy Peluso i 'Danger! High voltage' d'Electric Six fins a 'I wanna be adored' de The Stone Roses, 'Changes' de David Bowie i 'Wish you were here' de Pink Floyd, entre molts altres.

A la pregunta de què pot esperar el lector amb aquesta novel·la, ha assegurat que el relat garanteix "provocació, riures i algun que un altre moment d'incomoditat" a través d'una història de redempció, reconciliació i acceptació d'un mateix i del món exterior.