Aquest cap de setmana el Festivalet de Roses inicia les primeres activitats de l’edició d’enguany, amb una exposició fotogràfica i una excursió per contemplar la posta de sol des del Pic de l’Àliga. Dues activitats per començar a preparar els sentits per a la setmana del 6 al 14 de novembre, en què arribarà el gruix de la programació de concerts i activitats que cada any tenen com a teló de fons la badia de Roses i les seves postes de sol, coincidint amb l’estiuet de Sant Martí.

Nascut inicialment com una programació de concerts musicals amb el rerefons de les postes de sol rosinques, el Festivalet, impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses, ha anat incorporant noves propostes al llarg de cada edició, amb activitats dirigides a la descoberta i gaudi de l’entorn natural i propostes gastronòmiques. Enguany, l’afectació de la pandèmia encara s’ha fet notar i tindrà lloc una edició "bàsica" que, això sí, seguirà centrada en les actuacions musicals, l’enogastronomia i el paisatge rosinc i que es donarà a conèixer durant els propers dies.

Per anar obrint boca, aquest dissabte, 30 d’octubre, la posta de sol vista des del mític cim que corona Roses, el Pic de l’Àliga, serà l’escenari que iniciarà el programa d’activitats de l’edició del Festivalet d’enguany. L’Associació Excursionista de Roses Cabirols serà l’encarregada de guiar aquesta excursió fins al cim on, un cop coronat, els participants podran gaudir de l’espectacle visual que ofereix la posta sobre la badia. La sortida tindrà lloc a les 17 hores des de l’estació d’autobusos. Per participar en l’activitat, que és gratuïta, només cal inscriure’s trucant al telèfon 609 342 081.

Les postes de sol centren també la temàtica de l’exposició de fotografies que, a partir del proper dilluns 1 de novembre, acollirà l’Oficina de Turisme de Roses. La mostra exposarà fins al 30 de novembre les 10 imatges finalistes del concurs d’Instagram de l’edició del Festivalet de l’any passat. Paral·lelament, s’ha obert ja el període de presentació de fotografies del concurs d’enguany i, fins al 14 de novembre, les persones interessades poden publicar les seves imatges. Per concursar cal que la persona usuària tingui el seu perfil obert a la xarxa Instagram, etiqueti un amic o amiga i publiqui la fotografia amb les etiquetes #PostaDeSolRoses i #VisitRoses i tenir el perfil obert. El guanyador rebrà un premi de 500€.

I el següent cap de setmana... concurs de pintura ràpida

Un altre clàssic del Festivalet de Roses, el Concurs de Pintura Ràpida de la Posta de Sol de Roses, arribarà el dia 6 de novembre a la serva tercera edició. El concurs té l'objectiu de posar en valor l'entorn natural rosinc, el seu patrimoni, i concretament les seves postes de sol, des d’una vessant artística i creativa.

Les inscripcions per participar es podran realitzar el mateix dia del concurs, de 15 a 16 h, a Ca l’Anita de Roses. A partir d’aquell moment, els participants podran realitzar les seves obres fins al tancament de l’horari de recepció (19 h). A les 21 hores tindrà lloc el lliurament de premis, que es dividiran en categories: els guanyadors de la infantil i la juvenil rebran un diploma i 50 €, mentre que el premis de la categoria adults consistiran en 500 €, 300 € i 200 € per al primer, segon i tercer classificats respectivament.