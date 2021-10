Quatre artistes il·luminen la capella de Sant Sebastià de Sant Pere Pescador

Durant molts anys, la capella de Sant Sebastià de Sant Pere Pescador va restar tancada i en l’oblit, però gràcies a una iniciativa artística, Pomart, i a la complicitat de l’Ajuntament es va tornar a omplir de llum. Literalment perquè la manca de corrent se suplia amb llum d’espelmes. La darrera que s’inaugura amb un vernissatge aquest dijous a dos quarts de set de la tarda, i que es pot veure fins diumenge, també manté aquesta calidesa a l’espera que la capella dels segles XVII-XVIII, ja restaurada, es converteixi, tal com projecta l’Ajuntament, en un centre cultural obert a tots els creadors.

Ana Novella, Maite Cendrós, Joan Colomer i Maria Fàbrega donen vida a aquesta nova mostra «que permet mantenir-hi l’activitat», com remarca Novella. Cadascun d’ells aporta les darreres creacions. Ana Novella exhibeix una sèrie de peces on desenvolupa el seu interès pels serafins, «àngels com de ciència-ficció». De tant en tant, dins la seva obra anaven apareixent i ara s’hi ha bolcat del tot.

En el cas de Maite Cendrós, artista de Sant Pere però que ha viscut a diferents llocs del món, presenta retrats i paisatges. Les acompanya Joan Colomer, metge de professió, de l’Armentera, però que treballa l’aquarel·la. Completa el col·lectiu Maria Fàbrega, l’única que mostra fotografies amb temàtica vinculada al municipi.

La regidora de Cultura, Sònia Ortega, defensa el projecte cultural per a la capella –ja s’hi estan fent diferents activitats– que espera completar-se l’any vinent amb la portada de la llum i altres accions. Fins i tot, volen començar els tràmits per catalogar-la i protegir-la.

L’exposició a la capella es pot visitar de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.