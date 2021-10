Des de feia anys, una paret ennegrida donava la benvinguda a Taravaus, un nucli integrat des de fa més de vint anys a Vilanant. Per revertir la situació i aprofitant una subvenció del Ministerio de Igualdad, dins el pacte de gènere, l’Ajuntament va apostar per transformar, a través de l’art, aquest espai. Això s’ha aconseguit amb un mural de Marta Bellvehí on l’artista de Palamós ha recreat quatre figures femenines embolcallades en dues frases plenes de significat i que reafirmen la identitat dels habitants d’aquest raconet de món: «Viu al teu ritme» i «Entre totes fem Taravaus».

L’alcaldessa Anna Palet es va interessar pel treball de Bellvehí que ja havia fet murals a altres pobles de la comarca com Vilafant, l’Armentera, Agullana i Figueres. «Eren murals artístics amb molta força i realisme», reconeix. Per Taravaus volien una obra que s’aproximés a la figura de la dona que hi viu. «Volíem un dibuix que arribés a la gent i que plasmés Taravaus com un lloc integrador on es respira llibertat i a la vegada que ens identifiqués a totes».

Quatre són les figures femenines que s’hi representen: la dona que és mare i que apareix amb una nena –com diu Palet, «cal posar en valor a les nenes»–; la dona que es relaxa llegint i gaudint de la vida, i la dona que treballa davant un ordinador connectada amb el món actual.

Marta Bellvehí explica que va tenir molt en compte que el mural el feia «en un espai natural que impacta perquè hi viu molt poca gent, envoltat de cases de pedra». Allò li va fer prendre l’opció «d’utilitzar colors càlids per no desentonar» amb l’entorn. Bellvehí va parlar força amb Palet per entendre bé l’objectiu, quelcom que diu agraeix. «Faig el mural per la gent de Taravaus. En cap dels encàrrecs que he tingut mai m’he sentit condicionada en el sentit que m’hagin marcat alguna cosa que no em vingui de gust dibuixar», conclou la creadora.

Fer el poble més bonic

Bellvehí, com els veïns que viuen a Taravaus, s’ha sorprès vivament davant el resultat, conclòs just la setmana passada, i la transformació absoluta que ha aconseguit l’espai. «A vegades ens acostumem a no fixar-nos gaire en el nostre voltant i un mural és una manera molt visible de mostrar unes idees, compartir reflexions amb la gent i fer el poble més bonic», conclou la creadora qui ja té uns quants encàrrecs de nous murals ara, però, al Baix Empordà.