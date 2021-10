El Palau de la Música ha commemorat aquest diumenge els 50 anys de l'estrena de l'Himne per a les Nacions Unides composat per Pau Casals, la seva condecoració amb la Medalla de la Pau i el ja famós discurs I am a Catalan, pronunciat davant l'Assemblea General de l'ONU quan tenia 94 anys. L'acte ha estat iniciativa de la Fundació Pau Casals, amb el suport del Govern i del Ministeri de Cultura i AC/E Acción Cultural Española, i ha commemorat el músic i compositor del Vendrell amb un concert titulat 50 anys de Pau Casals a les Nacions Unides. El president del Govern, Pere Aragonès, ha reivindicat el llegat de Casals i ha destacat que la pau que ell defensava es construeix "garantint l'entesa i la llibertat dels pobles".

El concert al Palau de la Música ha anat a càrrec de l'orquestra Franz Schubert Filharmonia i l'Orfeó Català, sota la direcció del mestre Tomàs Grau. El programa musical ha inclòs una primera actuació en què s'ha interpretat l'Himne que les Nacions Unides van encarregar a Pau Casals. Posteriorment també s'ha pogut escoltar el concert per a dos violins en re menor de J.S. Bach i l'Himne a l'Alegria de la Novena simfonia de L.v Beethoven. L'acte ha acabat amb la projecció del vídeo de Pau Casals a les Nacions Unides i interpretant el Cant dels Ocells.

Marta Casals: "Va ser un dia memorable"

Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, ha recordat a l'inici de l'acte que el nom del vendrellenc és un dels més universals de la cultura catalana i ha destacat que va utilitzar la música "com a expressió de compromís amb un mon millor, on la concòrdia i la generositat permetin el triomf de la pau i de la convivència". Pardo també ha llegit unes paraules de la vídua de Casals, Marta Casals, escrites des de Washington. La que va ser la seva dona durant molts anys ha assenyalat que la força i la vitalitat del seu marit van ser "extraordinàries" i ha apuntat que el dia que el músic va rebre la Medalla de la Pau ara fa 50 anys va ser un dia "memorable i molt emocionant".

Aragonès reivindica el llegat de Casals En els parlaments institucionals, el president del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que és un "orgull" que la vegada que es va parlar "amb tota la força" de Catalunya, en al·lusió al discurs de Casals a l'ONU, hagi estat per parlar de pau. "Ens identifiquem amb els valors que defensava", ha dit. En aquest sentit, Aragonès ha afirmat que la pau es construeix "garantint drets i llibertats ciutadanes i garantint l'entesa i la llibertat dels pobles". També s'ha compromès a continuar el llegat de Casals. Per la seva banda, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha excusat l'absència del ministre de Cultura, Miquel Iceta, i ha intervingut en nom seu. A l'inici del discurs, Cunillera ha estat xiulada per alguns dels assistents i ha remarcat que si Iceta no ha vingut és "per motius personals". Cunillera ha assenyalat que Pau Casals va ser un home "senzill, tossut i generós" i un dels "grans noms universals" de qui aprendre. El millor homenatge, ha afegit, és fer conèixer als més joves la vigència del llegat i el somni del músic i que "la generositat, el diàleg i la concòrdia facin possible la convivència en un món de pau".