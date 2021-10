L’Ajuntament de Figueres presenta la Ruta Patrimonial del Cementiri que consta d’un recorregut per 22 panteons a través d’una audioguia. Un producte turístic que estarà permanentment disponible per la ciutat i es podrà visitar en els horaris d’obertura del cementiri municipal. L’audioguia amb 24 punts de veu, que es podran descarregar amb el codi QR que es troba a l’entrada del cementiri, completa la ruta. Estarà disponible en 4 idiomes, pensant tant en el públic local com el de fora el territori, i adaptada per les persones amb discapacitat auditiva amb la transcripció dels textos.

La tria de la Ruta dels Panteons s’ha fet a partir dels més rellevants en l’àmbit patrimonial, històric, arquitectònic i escultòric, i també pels personatges històrics que van fer els encàrrecs als arquitectes i escultors més importants a Catalunya d’aquell moment. La ruta permet fer una passejada per la història de la ciutat i observar l’important fons patrimonial del cementiri de Figueres. Cronològicament aplega panteons des de l’inici del cementiri el 1817 fins al final de la Guerra Civil, a excepció de la del General Reginald Miles que és del 1943. El projecte ha estat impulsat per l’ajuntament de Figueres i la documentació i textos els ha creat la historiadora de l’art i Doctora en Humanitats Mariona Seguranyes.

«Jo crec que una de les coses més importants de la ruta és que posem tot aquest coneixement a l’abast de la ciutadania i dels visitants que vinguin a Figueres» afirma Mariona Seguranyes, la comissaria de la ruta. Seguranyes afegeix que aquest encàrrec ha permès fer un aprofundiment en la investigació i la recerca de noves dades que no es coneixien sobre el patrimoni funerari de la ciutat.

«Ens complau molt posar en valor un espai que considerem que està poc valorat a nivell patrimonial, quan realment té peces molt remarcables» afirma Alfons Martínez Puig, regidor de Cultura i Turisme.

Per presentar la Ruta Patrimonial hi haurà dues visites guiades amb la Mariona Seguranyes, la comissaria del projecte, per presentar aquesta ruta, aquest dissabte 30 d’octubre, a les 10h i a les 11:45h amb reserva prèvia obligatòria a l’Oficina de Turisme, a través del correu turisme@figueres.org o el telèfon 972503155.