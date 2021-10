La Colla Castellera de Figueres ha tornat a la plaça de l'Ajuntament després de no haver-hi actuat des de l’inici de la pandèmia. Aquest dissabte 23 d'octubre a la tarda, Els Merlots s'han passejat pels carrers de l'eix comercial de la capital de l'Alt Empordà acompanyats de la Xaranga BufaTramuntana, un passeig que s'ha iniciat a la plaça Josep Pla i que ha comptat amb l'aixecament d’alguns pilars en punts de recorregut.

Finalment els castellers han arribat a la plaça que els ha vist créixer durant els seus 25 anys, i hi han tornat després d'un any i mig sense poder-hi actuar ni fer-hi sonar les gralles per la Covid-19. S'hi han pogut veure diversos castells: s'han carregat i descarregat un pilar de 4, un 3 de 6, un 3 de 5 amb agulla i un altre pilar de 4.

L'actuació a finalitzat amb una nova intervenció de la Xaranga, que amenitzat el final de la festa del retorn de la Colla Castellera de Figueres a la plaça on van carregar el seu primer pilar 6 el 7 de maig de l'any 2000.