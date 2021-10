La poetessa i escriptora Montserrat Cufí ha apropat, aquest matí de dissabte, la colitis ulcerosa als infants amb un nou conte presentat al Museu del Joguet de Figueres. Amb La Ponsètia, una fada amb colitis ulcerosa, Cufí ha volgut donar a conèixer la seva vivència personal exposant la malaltia intestinal inflamatòria que l'afecta.

Pocs minuts després de les 12 del migdia, i amb la sala Brossa-Frègoli plena, ha començat la presentació del conte escrit per Montserrat Cufí i il·lustrat per la figuerenca Mar Bertran, amb la presència de la regidora de Promoció de la Salut, Ester Marcos, la presidenta de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU), Milena Sust, el doctor Xavier Aldeguer, i la psicòloga infantil i periodista, Mar Casas.

Després de donar les gràcies a totes les persones de la taula i de presentar-les individualment, Cufí ha donat la paraula a la regidora que ha manifestat estar «molt contenta de ser a l'acte després d'haver presentat el primer llibre de la Montse, ara ja fa uns anys, al Museu de la Tècnica». Milena Sust ha reivindicat la iniciativa del conte com a «preciosa i necessària per donar a conèixer la malaltia colitis ulcerosa, en especial als infants», ja que a l'associació hi ha socis que tenen tan sols dos anys de vida.

Xavier Aldeguer ha exposat que «és molt important que els metges no només estiguin preparats per treballar amb la malaltia tècnicament, sinó també amb el pacient emocionalment perquè aquesta és una malaltia crònica que l'acompanyarà tota la vida». Per la seva banda, l'amiga de l'escriptora, Mar Cases, ha definit l'autora com «un dels exemples més clars de resiliència perquè cau i es torna a aixecar, i no només ho ha fet amb la malaltia».

Mar Bertran, la il·lustradora de La Ponsètia, una fada amb colitis ulcerosa ha resumit el procés de creació del conte, confessant que els dibuixos estan fets i treballats amb un iPad, a partir de dos pinzells diferents. «Per a mi ha estat un repte perquè era la primera vegada que feia un conte infantil», ha comentat la figuerenca.

Agraïda per totes les paraules boniques que se li han dedicat, i abans de deixar que la contacontes Bel Bellvehí l'expliqués als infants, Montserrat Cufí ha volgut explicar amb què es va trobar quan li van detectar la malaltia. «La gent no em creia i això era perquè la malaltia estava invisibilitzada», ha dit. «Donar a conèixer aquesta malaltia és un dels motius pels quals avui estem aquí, i l'altre és per oferir aquesta segona oportunitat que se m'ha donat a mi», ha conclòs.

Acabats els parlaments, Bel Bellvehí ha cantat la cançó de la Ponsètia i ha començat l'explicació del conte davant l'atenció d'infants i adults. La dolçor de la història i les paraules escrites per Cufí, amb els dibuixos de Bertran, han convertit la salsa Brossa-Frègoli en el Bosc de la Falguera, on viu la protagonista de la història. La Ponsètia, inspirada en la planta típica de Nadal, té un detall curiós a la panxa: un fil blanc, en representació de l'intestí, ben entortolligat.

Amb ajuda, la Ponsètia s'ha anat recuperant i tal com ha dit Bel Bellvehí amb l'ajuda dels més petits de la sala: «Conte contat, ja s'ha acabat!». Posteriorment, a la planta 0 del Museu del Joguet, hi ha hagut venda i firma de llibres amb l'autora i la il·lustradora.

Els beneficis del conte van destinats a l'equip d'investigació de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Trueta.