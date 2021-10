L’Ajuntament de Vilajuïga ha incorporat un nou professional que s’encarregarà de gestionar, dinamitzar, coordinar i col·laborar en activitats dirigides als infants i joves del municipi, la gent gran i la biblioteca municipal així com en la programació cultural del Centre Cívic.

El nou dinamitzador cultural desenvoluparà una de les seves tasques a l’Espai Jove, on cada cap de setmana, divendres i dissabte, hi prenen part quatre grups d’infants i joves de 6 a 16 anys. Es tracta d’uns 40 usuaris que representen una xifra molt satisfactòria en aquest segon curs de l’Espai Jove des que va iniciar el seu nou projecte.

A més, el dinamitzador dedicarà part del seu horari laboral a col·laborar amb el Casal de la Gent Gran i també a gestionar les activitats culturals del Centre Cívic juntament amb la regidora i el concessionari de l’equipament. Finalment, també s’ocuparà d’obrir la biblioteca de dilluns a divendres.

Gràcies a la incorporació del nou dinamitzador, la biblioteca municipal obrirà cada dia, de dilluns a divendres, deslliurant els voluntaris que ho havien fet fins abans de la pandèmia de la gran responsabilitat que havien contret, ja que gràcies a ells es podia obrir la biblioteca diàriament. La biblioteca, doncs, estarà oberta a tothom cada tarda, de dilluns a divendres, de les 16 a les 18 hores.

Cada divendres, a més, un grup de voluntàries col·laborarà també en l’obertura de l’espai. D’aquesta manera, l’Ajuntament aposta per oferir un servei de biblioteca més ampli que permeti acostar la cultura al màxim de veïns i incrementar els usuaris de l’espai.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilajuïga, Roser Ripoll, ha apuntat que “des de l’inici del mandat hem volgut fer una aposta clara per dinamitzar la cultura”. “Tot i que la pandèmia no ens ha permès fer tot el que volíem, ara apostem per ampliar el servei de biblioteca, col·laborar específicament amb les activitats culturals del Casal de les persones grans, i apostar per una “programació estable i diversa” del Centre Cívic que seran claus per a un poble com el nostre”, ha declarat Ripoll, que defensa a més que “el Centre Cívic s’ha de convertir en un punt de trobada i d’intercanvi cultural entre els veïns”.

La incorporació d’un dinamitzador cultural i les tasques que durà a terme representen un valor afegit per a les activitats culturals i socialitzadores del poble. Totes aquestes propostes, juntament amb les Jornades Culturals de cada agost, són dos exponents més d’aquesta nova línia d’actuació, entre molts altres.