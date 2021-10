La mà dreta del director Wes Anderson, Octavia Peissel, estieueja des de petita a Cadaqués. D’entre la munió de galeries d’art que concentra el poble, en una li va cridar l’atenció el treball que hi exposa un dels tres artistes que la regenten, Javi Aznarez. Tant, que el va proposar a Anderson quan buscava un dibuixant per a la seva nova pel·lícula, La crónica francesa (The French Dispatch), una carta d’amor al periodisme en què el director de El Gran Hotel Budapest o Life aquatic recrea la redacció d’una revista fictícia inspirada en The New Yorker. Finalment, després de diversos endarreriments provocats per la pandèmia, el film arriba demà a les sales de cinema amb un repartiment encapçalat per Frances McDormand, Bill Murray, Tilda Swinton o Timothée Chalamet.

«Em van enviar un enquadrament de l’storyboard on es veia el dibuixant de la revista -interpretat per Jason Schwartzman- amb vuit pòsters al darrere, i els havia de reinterpretar. La prova va sortir bé i em van agafar», explica Aznarez sobre un encàrrec que «va anar creixent amb el temps, com una bola de neu».

Inicialment la seva havia de ser una col·laboració petita, dibuixant vuit portades de la publicació i dos retrats de Bill Murray, però «els encàrrecs ja no van parar d’arribar»: del pòster a la primera imatge de la pel·lícula, amb un pot de tinta caigut, les portades de la revista que apareixen al film, els crèdits amb retrats dels periodistes reals del The New Yorker a les imatges que il·lustren els capítols que divideixen el llargmetratge.

«Han estat tres anys de feina molt bojos», explica Aznarez, que no ha acabat de treballar per al film fins la setmana passada, quan va lliurar els darrers cartells per animar el públic a anar al cinema.

«M’ha deixat molta llibertat, i vaig poder ser dues setmanes al rodatge, m’ho vaig passar bomba», explica l’artista, que fins i tot apareix en un moment del film. Bé, una mà seva dibuixant l’altra, resseguint-la.

Un dels millors records que guarda del projecte -i també «dels més estressants», confessa- va ser durant la filmació. «Hi ha un dibuixant del New Yorker que gargoteja les parets de la redacció i Wes Anderson volia alguna cosa similar. Vaig estar tota la nit sol al set de rodatge, omplint de dibuixos un mur de quatre metres per tenir-lo a punt per a l’endemà. Quan el director va arribar i s’ho va mirar, ja amb les càmeres i l’equip al davant, em va demanar que acabés de dibuixar un raconet que m’havia deixat. Estava cansadíssim i tenia la pressió de dibuixar davant d’ell, de Bill Murray i Jason Schwartzman, però després de tantes hores la mà ja anava sola i per sort va sortir bé», diu.

L’il·lustrador també s’ha encarregat dels dibuixos del videoclip d’Aline, un tema original del cantant francès Christoph, que ha versionat Jarvis Cocker per a La crónica francesa. Dirigit també per Anderson, té doble segell català, perquè l’animació l’ha coordinat Arnau Solà.

Instal·lat des de fa deu anys al cap de Creus, Javi Aznarez porta la galeria Taller de Tabakov al costat d’Elodie Losieur i Ilich Roimeser. L’obren per fer temporada, de primavera atardor, i aprofiten el ritme pausat dels hiverns empordanesos per crear. Ara amb la darrera producció de Wes Anderson al currículum, encara la tardor amb nous encàrrecs, fins i tot del mateix The New Yorker, tancant el cercle que un dia d’estiu es va obrir a Cadaqués.