L'acció de jugar té un paper fonamental durant tota la nostra vida, tant lúdic com pedagògic, i tots en tenim alguna experiència. Precisament, el Museu del Joguet de Catalunya a partir de la idea i amb la col·laboració de l'artista Petra Vlasman van inaugurar el passat dimecres 20 d'octubre l'exposició Juguem? Records personals de la memòria col·lectiva de jugar. Josep Maria Joan, director del Museu va explicar que «la Petra ens va presentar aquesta idea fa més d'un any, una idea que ha tingut molt bona acollida i que hem anat treballant i així poder recuperar tots aquests records».

Es tracta d’un projecte participatiu que, a través d'una crida que es va fer fa uns mesos, ha aconseguit que 67 persones hi hagin participat explicant les seves vivències amb un joc o una joguina que els hagués marcat. «El joc és l'únic moment en la nostra realitat quotidiana en què podem desconnectar de les exigències i ens podem perdre en un mateix lloc, podem ser creatius i convertir tot en una altra realitat», va expressar Vlasman. Tota aquesta memòria col·lectiva queda reflectida a la Sala Oberta del Museu del Joguet amb les joguines dels participants i diversos textos explicant les seves vivències.

L'acte d'inauguració va comptar amb dues parts, a les sis de la tarda hi va haver un acte exclusiu dirigit a tots els participants en l'exposició que va servir per fer un intercanvi d'experiències, i a les set es va fer la inauguració pública presidida per Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres. La batllessa va afirmar que «des de l'ajuntament tenim molt clar que la cultura ha de ser un àmbit on poder compartir».

Aquest ha estat el primer gran esdeveniment del Museu del Joguet de Figueres des de l'inici de la pandèmia, fent que la Sala Oberta d'aquest espai cultural tan estimat pels figuerencs i figuerenques s'omplís de gom a gom per gaudir i recordar el joc, una exposició que es podrà visitar fins al dia de Reis del 2022.