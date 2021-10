L'Ajuntament de l'Escala i la Comissió de Carnaval van reunir ahir a les vuit colles locals per prendre una decisió consensuada sobre la ruta de Carnaval del 2022, arribant a l'acord que aquesta es tirarà endavant sempre que les restriccions marcades pel Procicat no ho impedeixin.

El Carnaval de l'Escala està previst l'any vinent pel cap de setmana del 27 de febrer. Totes les colles van estar d'acord en intentar recuperar al màxim la normalitat, preparant noves carrosses i comparses per a l'ocasió.

A l'espera de les indicacions que arribat el moment pugui establir el Procicat de la Generalitat, de moment es pensa en una rua en què hi hagi les vuit colles locals, podent així mantenir unes majors distàncies de seguretat entre els diferents grups i, fins i tot, dins del propi grup. Així, la intenció és que en tot moment es puguin seguir les màximes mesures per evitar riscos tant per als participants com per al públic assistent.

El Carnaval es va haver de suspendre aquest any, com moltes altres activitats, amb motiu de les restriccions establertes per frenar la progressió de la pandèmia. En aquests moments, des de tots els àmbits de l'organització, hi ha unes perspectives diferents que fan pensar amb optimisme de cara a l'edició de 2022.