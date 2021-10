L’insigne historiador Alexandre Deulofeu ja ho proclamava l’any 1963 en un article: el romànic empordanès era «un tresor material per explotar». Però als anys 60 i 70, aquest tresor dispers pel territori –petites ermites de muntanya, santuaris i esglésies– restava del tot oblidat i era a punt de desaparèixer engolit per l’abandó. Uns dos-cents voluntaris, «amb molta més imaginació, entrega i generositat que mitjans», van lliurar-se a la tasca que les institucions poques vegades han fet: recuperar aquest patrimoni i retornar-li la dignitat merescuda. És la història vocacional del Grup d’Art i Treball del Centre Excursionista Empordanès i el Grup d’Art i Treball de la Jonquera, la que s’aplega al llibre Absis, bardisses i pa amb llangonisses que fa uns dies es va presentar a la Sala La Cate de Figueres. Un volum que fa memòria, un «llibre imprescindible», com el qualifica Quico Sallés al pròleg.

En els més de quaranta anys que els integrants dels GAT porten «actuant per amor a l’art», regalant el seu temps, esforç i cercant finançament, aquests han preservat una setantena de monuments, des del 1979, tots ells recollits en un dels annexos del llibre. És un llistat d’intervencions que abasta tant l’Alt Empordà, on s’han fet la gran majoria, com el Baix Empordà, el Conflent, la Garrotxa, la Selva i el Pla de l’Estany. Els voluntaris «han mantingut camins oberts, entorns desbrossats i parets dretes», han atès aquests «monuments ferits» molts d’ells en estat ruïnós, plens de fems, de runa, sense senyalitzar i quasi inaccessibles. En algunes ocasions, arribar-hi i portar el material per consolidar-los i evitar que s’esfondressin era una veritable proesa física. Altres els obligava a posar en pràctica idees controvertides com va ser el cas de Sant Miquel de sa Cirera a Cabanelles on es van usar ampolles de whisky per completar les parets laterals i l’absis. En tot aquest viatge, els movia l’amor al territori, la consciència cívica. «Aquest llibre vol fer justícia a la gent que hi va treballar i als que encara ho fan perquè, si no ho fem nosaltres, després no ho recordarà ningú», reconeix Josep Rigau qui, ell des de la Jonquera i amb altres companys, i Sebastià Delclós, des de Figueres, van impulsar tot aquest moviment cívic.

Una tasca que permet ara encara gaudir-los i prendre consciència del ric passat d’aquest petit país. Ho han fet, a més, amb recursos mínims, ja que les institucions, des dels anys 90, a excepció d’alguna minsa subvenció, no els han tingut quasi mai en compte. Rigau reconeix que el llibre «és una denúncia o una constatació de l’abandonament absolut de les institucions envers el petit patrimoni» en benefici dels grans monuments que sí han recuperat. Rigau és conscient de la densitat de patrimoni que hi ha a l’Empordà i que «no tot es pot restaurar però sí que es pot consolidar i mantenir-lo net i endreçat». Aquest any ja tenen dues actuacions previstes: Sant Corneli de la Muga i a Sant Joan de Mussols, a Albanyà. Per qui vulgui conèixer aquest darrer espai, el llibre inclou l’itinerari, així com set visites més a monuments on han actuat.

El relleu pels joves i les institucions

Sebastià Delclós va començar la seva croada per salvar el patrimoni quan tenia 14 anys. Ho va fer seguint les pistes que li deixava Alexandre Deulofeu. No massa més grans que ell eren la resta d’activistes que es van sumar, com Josep Rigau. Però el temps ha anat passant i, diu Rigau, malgrat que encara van fent, és evident la necessitat imperiosa de relleu –ara queden unes catorze persones de certa edat– per mantenir els monuments. Cal també el compromís de les institucions per fer un pla de gestió amb un pressupost fix per any i monument.