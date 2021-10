El món íntim i proper que l’envolta és el que el sedueix. No necessita mirar més enllà. Radu Adrian Puiu (Bucarest, 1993) hi troba en ell tot allò que cerca per les seves obres: la bellesa, la delicadesa, el detall, tot plegat, però, sorgit d’una dedicació constant, quasi extenuant. Explica que pot passar-se fins a vuit mesos treballant en una mateixa obra, que aquesta amaga, capa rere capa, que cada dia en sobreposa una sobre l’altra sense perdre l’espontaneïtat. «És un procés lent, cada dia sento la pintura diferent, és com un món obert que vaig explorant», diu. Un món acurat que ara comparteix a l’exposició Entre Ser a la Fundació Valvi de Girona, fins al 13 de novembre.

Era l’any 2018 quan Radu Adrian, que viu a Figueres des de fa anys, ciutat on també té l’estudi, exposava al Consell Comarcal i, posteriorment, ja al desaparegut espai d’art Aljub de Joan Falgarona. Va ser aquí on la galerista de la Fundació Valvi va veure les seves obres i va percebre, immediatament, el talent. És per això que va convidar-lo a formar part del cicle Joves Talents que impulsa la Fundació gironina. Això va ser just abans del confinament, quelcom que ha fet posposar la seva inauguració fins aquest moment.

A Entre Ser, el creador comparteix peces que havia ensenyat a Figueres, però també n’ha inclòs d’altres d’inèdites. Al seu costat, alguns dels nombrosos dibuixos i esbossos que fa habitualment i que li serveixen per enfilar el camí de les obres pictòriques posteriors. «Amb el dibuix m’expresso de moltes maneres», comenta. Per explorar l’espai de la galeria i alhora experimentar, Radu Adrian Puiu hi presenta la instal·lació Cap a... que va crear durant el seu pas per Belles Arts, a Barcelona, i que reclama la buscada interacció de l’espectador.

Captivat per la figuració

Radu Adrian reconeix que aquesta exposició és un pas molt important. «Per mi és un regal inimaginable, no em busco la vida fent exposicions, a mi m’agrada pintar per mi mateix i no penso massa a exposar», afirma tot agraint al seu germà «aquestes oportunitats». Després d’un temps vivint a Suècia, on també va exposar, l’artista va tornar a Figueres, fa dos anys, a prop de la seva família. Va ser a partir d’aleshores que va bolcar-se totalment en l’estudi i l’exploració de la figuració, estil que el captiva des de la infància i que domina amb mestratge. «M’agraden especialment els retrats i captar la gent del meu voltant», assenyala.

Arran d’aquesta exposició a Girona comencen a sorgir-li ara noves propostes expositives al país veí, un territori inexplorat per Radu Adrian, «un país on no he viscut».