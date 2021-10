La Colla Dolça Tardor commemora dues dècades d'història. Per celebrar-ho la companyia ha preparat una exposició al Casino Menestral Figuerenc Els Teatrets de la Dolça Tardor, que es pot visitar el dissabte 16 i el diumenge 17 d'octubre. En aquesta mostra, que té entrada lliure i està oberta a tothom, es fa un repàs molt gràfic de totes les persones que han format part d'aquesta història.

La Colla Dolça Tardor ha evolucionat molt en els seus vint anys de vida. Actualment, compta amb més de trenta integrants. Rosa María Malé, fundadora i ànima de la companyia, i la seva filla, Ita Custey, actual responsable de la direcció, reconeixen que els inicis no s’assemblen gens a com és la colla avui en dia. Recorden que van començar sent nou persones que feien playback, sense vestuari ni lloc on quedar, i després de dues dècades són un grup consolidat que forma part de la programació estable del Teatre El Jardí de Figueres. Les seves xifres són ben lloables: han passat per la colla més de 120 persones.

Dels seus espectacles, Rosa Maria Malé i Ita Custey en destaquen el vestuari. «El canviem sencer a cada número, i en alguns arriben a sortir fins a trenta persones a l’escenari. Pensa que podem arribar a tenir fins a cinc-cents vestits per a un espectacle. A casa, tinc cinc habitacions i dues ja són de la Dolça Tardor», afirma Rosa Maria Malé.

De fet, un dels principals motius pels quals no actuen fora de Figueres és tot aquest material. «Amb els viatges, l’escenografia i els vestits es desmilloraven molt», admet Ita Custey, que agraeix l’oportunitat de poder representar els muntatges de la Dolça Tardor a El Jardí amb tots els avantatges i facilitats que els suposa.

Caràcter familiar

La colla ha pogut créixer d’aquesta manera gràcies al seu caràcter familiar. Al llarg d’aquests vint anys, hi han passat mares i filles, mares que s’hi han quedat després de portar-hi les filles, parelles, amics... «Una cosa que he intentat sempre és que hi hagi bona harmonia a la colla, encara que siguem tants», explica Rosa Maria Malé. A més, han col·laborat amb altres entitats de la ciutat, com el Ballet Figueres o l’Escola Acting. «Això fa ciutat», admet.

La bona relació ha estat una de les claus que els ha permès fer dos espectacles anuals, diferents, any rere any. D’aquestes actuacions, la fundadora també en ressalta la varietat: «Des de sevillanes fins a break dance». No obstant això, la colla veu amb incertesa la tornada als escenaris després de la pandèmia. Així ho descriu Rosa Maria Malé: «La Dolça Tardor s’havia convertit en una institució de Figueres, però amb la pandèmia hi ha hagut una aturada i no sabem com reaccionarà la gent ara que es pot tornar al teatre». Malgrat tot, no perden l’optimisme, perquè creuen que «la gent té ganes de sortir, està tipa d’estar a casa».

Entre els plans més immediats, a part de l’exposició al Casino Menestral d’aquest cap de setmana, la companyia prepara l’estrena d’un nou espectacle el 14 de novembre, al Teatre El Jardí, a les 6 de la tarda. Aquesta funció, l’havien d’estrenar el 2020 i l’han posposat diversos cops per l’emergència sanitària. I, ja de cara a l’any vinent, la colla preveu presentar l’espectacle que tenien pensat per celebrar les dues dècades sobre els escenaris i que no s’ha pogut estrenar enguany per les restriccions de la Covid-19. A més, també preparen un llibre, «que sortirà aviat», com avança Rosa Maria Malé, i que recull 100 fotografies i les corresponents històries que hi ha al darrere de les imatges. I és que la Colla Dolça Tardor ha deixat clar que amb vint primaveres no en té prou i en vol més.

Les persones que han fet possible la colla són les protagonistes de l’exposició

L’exposició per commemorar els vint anys de la Colla Dolça Tardor se centra en les més de 120 persones que han fet possible aquesta història. La mostra conté cinquanta «teatrets» on apareixen els components de la companyia. A més, també es compta amb un projector que permanentment projectarà fotografies dels protagonistes. L’exposició es pot visitar dissabte 16 i diumenge 17 d’octubre al Casino Menestral de Figueres, de deu a dues i de quatre a nou del vespre. També s’ha programat un acte d’inauguració el dissabte, dia 16, a les onze. El mateix dia a les cinc de la tarda, la colla presenta un petit tast de l’espectacle Festa Major, que representaran aquest 14 de novembre al Teatre El Jardí.