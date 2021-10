La Fundació Òpera a Catalunya (FOC) celebrarà la nova temporada 2021-2022 d'òpera a Catalunya, el 34è Cicle d'Òpera a Catalunya - 39a Temporada d'Òpera a Sabadell, amb 40 concerts en 12 ciutats catalanes fins a la primavera. Obrirà el cicle l'òpera bufa de nova producció Il barbiere di Siviglia i la tancarà el drama Rigoletto en una temporada que serà de represa. Enguany, es recuperen les funcions a Tarragona i a Figueres amb una edició que tindrà un pressupost d'1,7 milions d'euros i tres produccions de nova factura, que aposten per la qualitat i la innovació, sempre amb formats pròxims al públic, segons ha explicat en roda de premsa el director general de la FOC, Oscar Lanuza.

Ha celebrat que aquesta serà la primera temporada al 100% produïda per la FOC, després d'una passada edició de transició el 2020. "Esperem que sigui també la temporada de la recuperació després d'un any molt difícil", ha remarcat. La proposta arribarà a una dotzena de ciutats catalanes amb un total de 35 funcions més dos concerts extraordinaris (en total, 40 concerts).

El vicepresident de l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell, Jordi Torrents, ha destacat que el nou projecte de la FOC, fundació integrada per l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès, té l'ambició de fer "millor i més" amb un esquema de quatre produccions. Ha remarcat que el seu model itinerant és "admirat i envejat", ja que no es fa a cap altre indret de l'estat espanyol. En concret, el cicle començarà amb l'òpera bufa 'Il barbiere di Siviglia' el 20 d'octubre al Teatre La Faràndula de Sabadell. Torrents ha defensat el fet de començar amb aquesta òpera "divertida i fresca" a escala musical i teatral permetrà superar el "mal rollo" dels darrers dos anys, ja que ara "toca riure" i gaudir amb aquesta obra, dirigida per Pau Monterde i amb direcció d'escena de Miquel Gorriz. A la interpretació hi haurà el baríton madrileny César San Martín i la soprano Carmen Romeu.

Il barbiere di Siviglia serà una nova producció amb una escenografia giratòria, que tindrà tres funcions a Sabadell i passarà per Reus, recuperarà Figueres i anirà a Manresa, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Lleida, Tarragona i Granollers.

Homenatge a Amadeu Vives

D'altra banda, la segona proposta, al novembre, serà el concert homenatge al 150è aniversari del compositor Amadeu Vives, cofundador de l'Orfeó Català. La celebració comptarà amb la participació del tenor Josep Bros i la soprano Rocío Pérez sota la direcció musical de Xavier Puig al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, amb una selecció de romances i duets de sarsueles del músic.El concert s'estrenarà a Sabadell i passarà després pel Palau de la Música. Torrents ha destacat en especial el fet que aquest homenatge faci valdre el patrimoni musical català, sobretot en un aniversari del qual no li consten altres celebracions al voltant de l'efemèride, ha dit.

Al febrer i març, l'òpera bufa de Donizetti Don Pasquale tindrà la seva tercera representació en el cicle a càrrec de Toni Marsol en el paper protagonista. També hi haurà les sopranos Serena Saenz i Marga Cloquella, en una producció amb direcció musical de Xavier Puig i direcció escènica a càrrec de Carles Ortiz assistit per Esteve Gorina. Aquesta òpera s'iniciarà a Sabadell i després passarà per Sant Cugat, Manresa, Granollers, Reus, Lleida i Tarragona.

El final de temporada serà a l'abril i el maig amb el drama de Rigoletto, de Verdi, basada en la història Le roi s'amuse, de Victor Hugo, protagonitzada per un "cràpula" que viola una jove. Tindrà com a director musical Daniel Gil de Tejada, i d'escena, Carles Ortiz, mentre que el paper de Rigoletto l'assumirà el baríton gallec Luís Cansino i el de duc el farà el tenor mallorquí Antoni Lliteres. Les funcions seran entre abril i maig, i passaran per Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Reus, Viladecans, Vic, Girona, Barcelona i Granollers.

Produccions extraordinàries

A més de la temporada operística regular, la FOC ofereix dues produccions extraordinàries fora d'abonament: El Rèquiem, de Verdi, liderat per l'Orquestra Simfònica de Vallès i el Cor de l'Òpera de Sabadell, que farà gira per 6 localitats amb les veus de Maribel Ortega, Laura Vila, Albert Casals i Felipe Bou.

També es proposa un recital d'Arias de Händel protagonitzat per la contralt Sonia Prina, el tenor Juan Sancho i la formació barroca Vespres d'Arnadí.

Escola Òpera de Sabadell

En paral·lel, se celebrarà el 25è aniversari de l'Escola d'Òpera de Sabadell, un projecte que pretén preparar de forma exhaustiva els alumnes en tot allò que requereix una bona representació operística.Cada any, l'escola està centrada en un determinat títol operístic que transcorre en paral·lel amb la temporada d'Òpera a Catalunya. En aquesta ocasió, 'Il barbiere di Siviglia' comptarà amb els joves talents Quim Cornet (Figaro), Agustín Gómez (Il Conte di Almaviva), Susana García (Rosina), Emilia Pérez (Berta) i Lucas López (Fiorello) guanyadors del 25è Concurs Mirna Lacambra que es va celebrar al juliol d'aquest any. Tots ells tindran l'oportunitat de pujar a l'escenari i representar l'obra en dues funcions extra, el 21 i 23 d'octubre.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa, ha celebrat que es pugui encetar la temporada i que es normalitzi a poc a poc el consum cultural. A més, ha aplaudit la capacitat de reinvenció dels agents culturals en els moments de pandèmia, quan la FOC va decidir tirar endavant amb tots els títols.