Mortadel·lo i Filemó lluiten contra la crisi climàtica en una nova entrega dels còmics de Francisco Ibáñez. La icònica parella d'agents de la T.I.A es retroba en aquesta ocasió per investigar qui està darrere de l'emergència climàtica, una missió que els durà per pobles recòndits que estan patint l'impacte de l'efecte hivernacle en el seu clima. Mortadel·lo i Filemó. El canvi climàtic, número 58 de la col·lecció Mestres de l'Humor, arribarà aquest dijous a les llibreries de la mà de Bruguera, deu dies abans del Dia mundial contra el canvi climàtic, el 24 d'octubre. En la nova missió, els protagonistes compten de nou amb els invents del professor Bacteri per sobreviure a les circumstàncies més extremes, com tornados i pluges torrencials.