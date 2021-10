L’Associació Cultural Miligramo, fundada pels figuerencs Carles Buixó i Ahmed Sabbabi, ja fa més d’un any que camina, però no va ser fins al 7 d’octubre que es van poder presentar en societat al Museu del Joguet de Catalunya. L’acte també va servir per fer balanç del seu primer any i donar a conèixer la tercera edició de la revista, dedicada a Alejandro Peralta i al Boletín Titikaka. Carles Buixó, el sotsdirector, va fer una introducció de com va néixer, entre amics, aquest projecte. «Vam voler fer una associació sense ànim de lucre que tingués la cultura com a moneda de canvi, és a dir, que nosaltres de manera gratuïta, oferim el nostre temps perquè la cultura es retroalimenti i arribi a tothom». Des de Miligramo s’organitzen xerrades, tallers, el concurs Adrià Ciurana i Geli... tot i que la revista n’és el més visible. Aquesta es publica cada quatre mesos, i se centra en la minificció i la poesia. Cada número es dedica a escriptors i escriptores que no han estat justament divulgats, «no per falta de qualitat sinó per algun problema social», afirma Buixó.

Tots els excedents que n’obtenen són per a ONG, i aquest any els destinen a Amantaní, una entitat de Perú que fomenta la cultura de base. Actualment, ja compten amb una cinquantena de socis, i es plantegen com a objectius «obrir portes a Barcelona, seguir fent difusió i crear vincles», afirma Ahmed Sabbabi, director Miligramo.

L’acte va acabar amb Geri Pujadas, col·laborador de l’associació, musicant el poema Madre, de Laura Victoria, i les intervencions d’Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, i Jordi Masquef, regidor i diputat d’Esports.