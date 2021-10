La Biblioteca Ramon Bordas i Estragués de Castelló d’Empúries ha acollit la representació teatral del conte «La veritable història de la fada de les dents». Un projecte impulsat per la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) que fomenta l’educació en salut bucodental entre els infants a través de la lectura. La veritable història de la fada de les dents, que es va publicar per primer cop el novembre del 2017 i va ser reeditat el setembre del 2018, està escrit per l’odontòleg Albert Juvany amb il·lustracions d’Elena Frauca.

Setze biblioteques públiques de tot el territori català acullen la lectura teatralitzada del llibre al llarg d’aquest octubre i novembre, a càrrec de la companyia Mai Tant Teatre. L’activitat va acompanyada d’un taller que imparteix un odontòleg per ensenyar als infants i als seus pares o acompanyants bons hàbits d’higiene bucodental. A tots els assistents, se’ls obsequia amb un exemplar del llibre, que també es pot aconseguir a les consultes odontològiques, a totes les biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya i als centres escolars que imparteixin segon cicle d’Educació Infantil.

Aquest projecte promou l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, concretament l’objectiu tres que tracta sobre la millora del benestar i de la prevenció de la salut de tota la ciutadania.

La Biblioteca Ramon Bordas i Estragués de Castelló d’Empúries va acollir aquesta activitat el passat dimecres 6 d’octubre, a la tarda. És l’única biblioteca de l’Alt Empordà que esdevé seu de la presentació del conte.

Captar l’atenció dels petits

Elena Frauca explica que «la fórmula per crear il·lustracions educatives i alhora cridaneres per als infants són les cares». «Captar l’atenció dels petits a través de dibuixos expressius i colorits», anota. La il·lustradora ha sigut l’encarregada de donar vida a l’aventura creada per l’odontòleg i escriptor Albert Juvany. El projecte va començar com un encàrrec del COEC que servia de vehicle per als tallers de salut bucodental infantil. L’èxit va ser tal en la primera edició que van haver de reeditar-lo, incorporant consells il·lustrats a les pàgines finals i un vinil removible amb la finestra de la fada de les dents.

La teatralització del conte l’ha realitzada la Companyia Mai Tant Teatre amb un espectacle de titelles. Blai Castell, director la companyia, creu que «una de les claus per atrapar als infants durant tot l’espectacle és considerar-los un públic selecte i amb una gran exigència».

Blai Castell, director: «El teatre és una cosa bonica que ens fa reflexionar»

Blai Castell, director de Mai Tant Teatre, es mostra molt agraït de rebre l’encàrrec per part del Servei de Biblioteques de Catalunya de teatralitzar el conte «La veritable història de la fada de les dents». Blai Castell explica: «Quan ens va arribar l’encàrrec ens van dir que volien que féssim un contacontes, però nosaltres els hi vam dir que no, que faríem un espectacle de titelles. La companyia pretén acostar-se a tota classe de públic, sobretot allà on no arriba el teatre. «El teatre no ha de ser un privilegi només per a uns quants, sinó que l’hem de poder gaudir totes i tots», hi afegeix Blai Castell.

A l'hora d'ensenyar conceptes als infants, la vivencialitat és el millor dels mètodes, considera Blai Castell. Apunta que és molt important començar des de petits a estar a prop de l’art, i sabent que «el teatre és una cosa bonica que ens fa reflexionar, a part de passar una bona estona».