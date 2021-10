El jaciment grecoromà d’Empúries ha acollit, aquest diumenge, un acte molt singular, únic a l’Estat espanyol i molt rar en l’àmbit internacional, com ha estat la celebració dels 75 anys sense interrupció dels cursos d’arqueologia, un esdeveniment formatiu que és considerat tot «un referent» en aquesta especialitat.

La commemoració ha tingut lloc a l’Àgora de la ciutat grega amb la presència d’arqueòlegs de diferents generacions i, també, d’alguns protagonistes d’aquesta llarga història, entre ells l’escalenc Domènec Gamito Font, qui va ser-hi present des de la primera edició del 1947 fins a la seva jubilació.

La coordinadora de la seu d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), Marta Santos, ha destacat «el prestigi formatiu» assolit per aquests cursos. El catedràtic Josep Maria Nolla, per la seva part, ha estat l'encarregat l’encarregat de glossar l’aniversari. Durant la seva intervenció ha explicat que «Empúries va ser el lloc per on va entrar l’arqueologia estratigràfica a l’Éstat», posant èmfasi en el fet que els «tres quarts de segle consecutius d’aquests cursos han estat possibles perquè s’han sabut posar al dia».

El director del MAC, Jusèp Boya i la directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, han agraït la feina feta per l’equip del jaciment durant tots aquests anys. Per Boya, Empúries és «un exemple d’institució museística força singular», mentre que Ibar considera «un model d’èxit» aquesta escola d’estiu d’aprenentatge arqueològic. L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, ha demanat a les institucions la continuïtat del «bon clima de col·laboració» existent en l’actualitat per a seguir avançant "amb nous projectes" i també ha agraït la feina constant de tot el personal, al mateix temps que compartia un pensament amb els assistents: "El jaciment d'Empúries té una màgia que el fa ser únic".

L’acte ha estat amenitzat amb l’actuació musical de Carles Coll Costa, Carles Coll Bardés i la rapsoda Maria Rosa Oliveras. Durant la seva actuació han tocat i recitat obres vinculades a compositors i autors empordanesos. L’Escola d’Hostaleria de Figueres de l'Institut Olivar Gran ha servit el sopar commemoratiu a peu dret. La festa també ha comptat amb l'edició d'un llibre dedicat als 75 anys dels cursos i la projecció d'un aidiovisual amb imatges retrospectives.