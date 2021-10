L'Ajuntament de Figueres preveu que les obres al Museu de l'Empordà acabaran entre finals de gener i principis de febrer del proper any 2022, tal com estava previst. La primera fase de les obres, que se centra en la planta baixa i l'auditori inferior, farà que el museu sigui més accessible pels figuerencs i permetrà utilitzar més espais de l'edifici que no es podien obrir fins ara.

Entre els canvis més destacats hi ha l'entrada a peu de vorera, un ascensor i la reutilització de l'auditori situat sota el museu. A més també s'ampliaran les finestres de l'entrada per donar més llum i apropar el museu al carrer.

De cara al 2022, l'ajuntament començarà el projecte de la segona fase de les obres, que té l'objectiu de reformar les plantes superiors de l'edifici sense haver de tancar el museu.

L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, destaca la importància d'aquest actiu cultural per Figueres i ressalta "la utilitat de recuperar l'auditori per a solucionar la falta d'espais culturals" de la ciutat. Segons la mateixa alcaldessa, el nou edifici estarà a l'altura del fons museístic del museu, i ajudarà a vincular el turisme de la ciutat amb la cultura.

En la mateixa línia, el regidor de cultura i turisme Alfons Martínez, reivindica el museu com a espai cultural dinàmic ara que fa 50 anys de l'obertura de l'edifici.

Les obres avancen amb bon ritme, segons explica el director del museu Eduard Bech, i tot apunta que es complirà el calendari establert i la reobertura de l'edifici serà entre el gener i el febrer de l'any vinent. No obstant això, l'equip del museu ha continuat treballant durant aquest temps per poder oferir a la població activitats culturals com "SOS Empordà" o l'exposició "Empordoneses. Un estrany en el seu hàbitat", que es pot visitar fins al pròxim 14 de novembre a la sala l'Escorxador.