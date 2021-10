Fa més de vint anys, l’hel·lenista figuerenc Eusebi Ayensa va encarregar-se de la traducció al català, per l’editorial Empúries, d’un dels textos més reconeguts i estimats de l’escriptor Pandelís Prevelakis. Es tracta de Crònica d’una ciutat. Ara, Ayensa ha tornat a agafar el text i ha fet una nova edició revisada per Univers –el nou segell d’Enciclopèdia Catalana– que inclou una presentació de Rafel Nadal, un pròleg de Khrissa Damianaki i un epíleg de Maria Àngels Anglada qui, com Josep Pla, foren els introductors de Prevelakis als lectors catalans.

Com explica Rafel Nadal, Crònica d’una ciutat està dedicada a la ciutat veneciana de Réthimno, a la costa nord de Creta. Nadal descriu el llibre com «un retrat magistral» de la vida a Réthimno, «una joia, una petita obra mestra». Eusebi Ayensa recorda que l’autor va escriure el volum al llarg de vint-i-cinc matins «mogut per un fort sentiment d’enyorança després de tres anys a l’estranger, lluny de Creta fent una evocació profundament lírica de la seva ciutat natal». L’autor hi descriu els batecs de la seva ciutat i en fa «una elegia per un món que ja no existia» aleshores. «És un aplec d’històries senzilles protagonitzades per personatges senzills, que amb tot, tants anys després, ens segueixen emocionant i ens encomanen la joia de viure a redós d’aquest mar que ens agermana», rememora Ayensa.