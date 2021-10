La Fundació Gala-Salvador Dalí i l'Institut Italià de Cultura de Barcelona dediquen una exposició al Teatre-Museu de Figueres al centenar d'il·lustracions que Dalí va fer a principis dels 50 de La Divina Comèdia de Dante per encàrrec del govern italià. Les obres de Dalí commemoraven els 700 anys del naixement del poeta i avui se celebren els 700 anys de la seva mort. 'La Divina Comèdia de Dante Alighieri il·lustrada per Dalí' mostra la sèrie de 100 fotogravats que pertanyen als fons de la Fundació Dalí, així com set dibuixos originals, un dels quals inèdit i tres llibres i un fullet que contextualitzen la mostra. Les aquarel·les originals de la sèrie no estan localitzades. La inauguració serà divendres al Teatre-Museu Dalí de Figueres.

Les obres de Dalí van ser encarregades per commemorar els 700 anys del naixement del poeta. "M'han encarregat la feina per a una edició italiana monumental i la vull completar també a Cadaqués durant l'estiu. És una obra que m'atrau fins a l'obsessió perquè hi trobo els dos aspectes de la meva pròpia vida. El llibre m'apassiona i ja tinc construït el meu treball mentalment", va dir Dalí a una entrevista a Destino als 50.

El pintor va rebre l'encàrrec del govern italià d'il·lustrar el poema l'any 1949. Un encàrrec que en aquell moment no va veure la llum "per diverses vicissituds" després de rebre males crítiques als mitjans. El centenar d'il·lustracions clàssiques i contemporànies es van publicar per primera vegada l'any 1960 a França per Joseph Foret en una edició de luxe i per Les Heures Claires per a l'edició popular en diversos volums. En total s'exposaran 100 fotogravats, que són un conjunt de procediments fotogràfics i electrònics utilitzats per a reproduir il·lustracions, amb set obres originals poc conegudes, relacionades amb el període en què va il·lustrar l’obra de Dant, a principis de 1950.

L'exposició mostra alguns dels fruits de la investigació en obra gràfica que la Fundació Dalí du a terme des de l'any 2002 i que l'ha aportat a aprofundir en les tècniques que utilitza Salvador Dalí. Juliette Murphy, especialista en l'obra gràfica de la Fundació Dalí i comissària de l’exposició sobre Dante, ha admès que no tenen les aquarel·les originals, però sí tenen cinc dibuixos relacionats en general amb les aquarel·les finals i dos que hi estan directament relacionats. Murphy ha detallat que Dalí va entregar les aquarel·les el 53 i després que no veiessin la llum per la mala premsa el pintor català les va recuperar.

Posteriorment Dalí va vendre el centenar d'aquarel·les per l'edició de luxe de Joseph Foret. A partir d'aquí, aquestes es van anar venent i no estan actualment localitzades. Identificació La comissària ha dit que Dalí s'identifica profundament amb Dante. Ha explicat que tot l'apartat de l'infern "es relaciona d'alguna forma amb el passat" del pintor català; el purgatori és "una mescla del seu passat i l'actualitat i al paradís hi ha obres molt relacionades amb la seva obra pictòrica". "És una obra més mística", ha apuntat.

Com ha explicat la Fundació, La Divina Comèdia és "el mirall de l'evolució espiritual de Dalí", que "compara l'amor que professa Dante per Beatriu amb el que ell sent per Gala". Les il·lustracions coincideixen amb el retorn de Dalí a Catalunya i el moment en què abandona el surrealisme i l'ateisme, per abraçar el classicisme i la fe catòlica.

Empordà

Murphy també ha explicat que es pot percebre en aquestes obres el paisatge de l'Empordà. "És molt típic en l'obra de Dalí que hi hagi aquesta plana i veure les muntanyes dels Pirineus i en aquest cas és molt probable que sigui una representació de la plana de l'Empordà", ha dit la comissària.