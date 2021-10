L’Ajuntament de Figueres decidia aquest passat dilluns per ple reconèixer la tasca i els mèrits de vuit entitats i personalitats locals, reconeixements que es faran efectius durant la celebració del Concert Ciutat el diumenge 17 d’octubre al Teatre El Jardí. Així, aquest anys s’atorguen dues Fulles de Figuera de Plata als responsables de l’hotel i restaurant Duran i a la periodista Anna Teixidor. També, els títols de Fills Predilectes al periodista Jaume Guillamet i l’empresària i presidenta del Foment de la Sardana, Montserrat Mauné. A més, es fa Filles Adoptives a la catedràtica Pilar Tavera i la mestra Antònia Solsona i Ciutadana d’Honor a la locutora radiofònica i activista de la sardana Emília Pla. Tanca la llista amb la Medalla de Plata al Mèrit Esportiu el Club Tennis Taula Tramuntana.

Qui va conèixer la notícia per boca de la mateixa alcaldessa, Agnès Lladó, va ser Montserrat Mauné, just dissabte passat quan es celebrava la primera ballada de sardanes a la ciutat després de la irrupció de la pandèmia l’any passat. La ballada, molt concorreguda, es va fer al pati de l’escola Salvador Dalí seguint tota la normativa -grups de màxim deu balladors- tot i que es va començar tard a causa d’un problema d’agenda de la cobla. Mauné es va mostrar molt contenta i, fins i tot, sorpresa. «És un reconeixement a tota la trajectòria professional però també a tota la feina que fem des del Foment», ha explicat. En aquest sentit, l’entitat cultural figuerenca ha treballat intensament tots aquests mesos oferint concerts de sardanes per no deixar orfes d’activitats a la gent gran de Figueres. «Hem fet sortir de casa a totes aquestes persones quan no tenien res més, per ells ha estat un al·licient», afirma. Els agraïments que li arriben constantment són prova de la bona tasca i el bon camí. De fet, des de l’estiu l’entitat ja ha aconseguit un centenar més de socis.