El novel·lista i guionista alemany David Safier ha assegurat aquest divendres, 1 d'octubre, que hi ha coses d'Espanya que irriten a vegades quan es llegeixen a Alemanya, perquè no es poden entendre molt bé. "Per exemple tot el conflicte relacionat amb Catalunya, sempre apareix en els mitjans alemanys, però realment ningú aconsegueix entendre-ho", ha afirmat l'autor, durant la presentació a Madrid de la seva nova novel·la 'Miss Merkel: El cas de la cancellera jubilada' (Seix Barral), en la qual imagina la vida de jubilada de la política alemanya.

David Safier diu que li encanta Espanya i considera els ciutadans com "bastant assossegats" amb un temperament que li agrada. No obstant això, ha matisat que "si es veu Espanya des de la distància, i es llegeixen els articles de premsa, s'observa que el populisme està pujant"

D'altra banda, ha assenyalat que li sembla interessant que a la seva ciutat d'origen cada vegada s'escolti més l'espanyol. "Sembla que tenen interès els espanyols per Alemanya, que a l'inrevés", ha assegurat.

"Trobarem a faltar Merkel"

Respecte a l'actual situació a Alemanya, David Safier ha assegurat que saben que "a Alemanya no hi haurà un populista governant". "Quan fem una retrospectiva, trobarem a faltar moltes coses de l'època d'Angela Merkel, com el seu estil de fer política. Però també trobarem a faltar el fet que Alemanya ha viscut molt bé al llarg dels últims anys", ha dit l'escriptor, per definir la forma de fer política de Merkel com "totalment diferent, per res comparable amb Donald Trump o Boris Johnson".

"Nosaltres tindrem en breu un nou govern, per descomptat favorable a Europa i, probablement, Alemanya sigui dels països que més es beneficiïn de la Unió Europea. Cada vegada es veu més que Alemanya ha de donar suport a altres països, això s'ha fet especialment evident en la crisi de la Covid", ha sentenciat. Així mateix, el novel·lista espera que Alemanya en matèria climàtica sigui capaç d'"introduir una sèrie d'estàndards" els propers anys.

Merkel com a protagonista

'Miss Merkel: El cas de la cancellera jubilada' relata la història de la "suposada" vida després de la jubilació de l'excancellera. Retirada al camp amb el seu marit i el seu gosset 'Putin', Merkel es troba amb un problema que ha decidit resoldre. "Nosaltres a Alemanya portem envoltats des de fa molt de temps d'Angela Merkel, ens envolta com ens envolta el temps, els meus fills no han conegut una altra cancellera al llarg de tota la seva vida. D'ella sabem molt poc pel que fa al seu àmbit privat. El que sí sabem és que té por als gossos, sabem que li encanta cuinar, la rebosteria i que li encanta també la regió d'Uckermark ", ha revelat Safier.

"La idea del llibre sorgeix parlant amb el meu agent el 2009 sobre Angela Merkel. Ens vam preguntar: Que farà la cancellera un cop estigui jubilada? i vam dir que desapareixerà del focus mediàtic, que no seguirà en política, i també ens vam mostrar convençuts que no acceptarà un lloc en una empresa. I, a la nit, veient una sèrie de l'inspector Colombo vaig fer clic ", ha relatat.

L'autor ha manifestat que la seva editorial va enviar una còpia i que va rebre una carta de tornada en la qual posava: "La cancellera Angela Merkel ha rebut el seu llibre i s'ha alegrat molt d'això". Safier ha subratllat, però, que no creu que l'hagi llegit, perquè li va enviar fa 30 setmanes, quan estaven "molt ficats en la greu situació del coronavirus", i assegura que confia que el llegeixi un cop que es jubili.