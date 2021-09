"La Ruta de l'Art és un esdeveniment cultural plenament consolidat". Així l'ha definit l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, aquest dijous al matí durant la presentació de la iniciativa artística als magnífics jardins del Palau Macelli de Castelló. Al seu costat la regidora de Cultura, Xon Hugas, i la pintora Anna Maria Constanseu, comissària i mare d'aquesta proposta que, al llarg de catorze edicions, ha anat fent créixer i encomanat la seva passió per l'art. Enguany, disset seran els espais expositius -recuperen Can Contreras- i 107 els artistes convidats a mostrar les seves creacions. Una de les grans sorts és que la Ruta de l'Art es podrà viure durant quatre dies, del 9 al 12 d'octubre, ja que enguany aquesta festivitat s'escau en dimarts i permet fer un pont llarg.

Anna Maria Constanseu ha deixat clar que la Ruta de l'Art és obert a artistes de totes les disciplines artístiques, que aquesta ha estat sempre la seva voluntat. Esdevenir "una porta oberta a tots els creadors". Entre les novetats que podran tastar els visitants és una forta presència d'escultors. En aquest sentit, participen creadors de l'Institut Català per a la Recerca en Escutura (ICRE). També la voluntat és apropar les noves mirades d'artistes joves i emergents i, per això, es reserva un espai per alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. A més a més, la comissària ha convidat a artistes vinculats amb la galeria Nauart-Espai de Creació que exposaran al Local Parroquial.

Al voltant de la Ruta de l'Art es proposen també activitats paral·leles com ara un mercat d'art, visites guiades a les exposicions, concursos de dibuix i d'Instagram i altres visites a espais patrimonials. També, cal dir, es sortejarà un quadre de l'artista Aida Mauri que serveix per promocionar aquesta edició de la Ruta de l'Art.