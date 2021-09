L'escriptor i periodista figuerenc Sebastià Roig va exalçar, aquest passat dimarts a la biblioteca de Figueres, l'univers construït per la també escriptora i editora Elisabet Riera a la seva darrera novel·la 'Efendi', un llibre emmarcat dins el gènere del fantàstic, una distopia "molt ben escrita, que usa un minimalisme molt poètic i elegant, que busca la paraula justa i amb un ritme molt àgil amplificat per capítols curts molt addictius". Durant la intervenció de Sebastià Roig, aquest va establir sàviament nombroses connexions del llibre amb clàssics del gènere publicats al llarg del segle XX com 'Un món feliç' d'Aldous Huxley, 'Retorn al sol' de Josep Maria Francès o '1984' de George Orwell però també amb llibres més propers i no tan llunyans com el deliciós assaig artístic Germaine Gargallo (2014) de Cristina Masanés. Segons Roig, aquests són bons temps per les distopies, ja que, al mateix temps que 'Efendi', han aparegut nous títols en català. El llibre de Riera, però, aconsegueix, segons Roig, atrapar al lector des del minut inicial. Elisabet Riera, qui va agrair vivament la intervenció de Sebastià Roig, va explicar a l'auditori present a la sala que la primera vegada que havia escoltat la paraula Efendi va ser quan va veure la pel·lícula 'Mogambo'. Efendi, com s'explica també en el llibre, és una paraula d'origen àrab que significa aquell que té autoritat, autor. Riera va reconèixer que amb aquest nou llibre, publicat pel segell Males Herbes, ha volgut "recuperar la sacralitat de les paraules, reflexionar sobre què significa ser humà". També va afegir que havia escrit la història d'una manera molt intuïtiva però embolcallada per les moltes lectures que l'havien precedit, entre elles, per descomptat, els títols fundacionals de la seva editorial, WunderKammer, llibres rars, diferents, que ens acosten a un món oníric, poètic i únic, com el que ella mateixa plasma i crea a 'Efendi'.