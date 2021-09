La reunió del celebrada ahir al vespre del Consell del Carnaval de Roses, integrat per l’Ajuntament de Roses i els representants de les colles del municipi, va acordar mantenir la celebració del Carnaval per a la propera edició de 2022, que tindrà lloc si la situació sanitària ho permet, del 24 al 28 de febrer del proper any.

Després que l’edició 2021 s’anul·lés amb el consens de consistori i colles amb motiu de les restriccions pel risc de rebrot de la pandèmia de la Covid-19, el vot majoritari manifestat ahir per les colles de Carnaval de Roses, va ser a favor de celebrar el Carnaval el proper any, sempre que la normativa del moment ho permeti i adaptat a les mesures vigents.

L’Ajuntament fa arribar el seu agraïment a les colles, i molt especialment als i a les caps de colla, per la valentia i la responsabilitat que assumeixen, i agraeix el compromís i la feina desinteressada que realitzen cada any, sense els quals el Carnaval rosinc no tindria la projecció i visibilitat de què gaudeix.