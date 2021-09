Fa cinc anys que no publicava llibre propi, el mateix temps que fa del naixement de l'editorial que lidera, WunderKammer. Amb Efendi, Elisabet Riera projecta un possible futur de la humanitat on s'han desterrat els instints i les emocions. El llibre presenta juntament amb Sebastià Roig aquest dimarts 28 de setembre, a la Biblioteca de Figueres.

Elisabet Riera confessa no haver volgut escriure un llibre de gènere amb Efendi (Males Herbes). Ha nascut d’estirar el fil d’una sensació o paraula que ha acabat prenent forma de distopia sorprenent. «No soc gens teòrica, escric instintivament i aquí m’he deixat lliurement», assegura.

Com definiria Efendi?

Comença com una distopia clàssica, de tall tecnològic, tot i que no tan allunyat de la nostra realitat. Va avançant cap a una apocalipsi bíblica. Per mi que és quasi una faula explicada en un llenguatge molt simbòlic i màgic i així és com s’ha de llegir.

Neix en el confinament?

Tenia una part començada, l’inici, bé, la paraula blau (riu ) i molt de mono de tornar a escriure, de deixar anar lliurement aquest vessant més creatiu i literari. Potser per això ha sortit una cosa fora de qualsevol registre meu previ. També crec que beu molt de WunderKammer, d’autors que he anat trobant mentre construïa el catàleg editorial: línies més heterodoxes, simbòliques i oníriques. Ens retroalimentem.

Comença a la Ciutat Blanca on la memòria és vista com un obstacle per al progrés i on s’han enterrat les civilitzacions anteriors.

En aquesta Ciutat Blanca, per arribar al benestar universal i amb la bandera del progrés, la igualtat, la justícia social, l’harmonia, la pau, la seguretat, el confort màxim, han hagut d’enterrar tot el que els incomodava com a humanitat, per exemple, totes les religions prèvies. Els animals han estat desterrats de la ciutat, el desig, també. Hi ha colors i paraules que no estan permesos i no per llei, sinó que cauen en desús perquè no estan ben vistos per la majoria. Tot per un benestar més gran.

Molts aspectes del llibre, com la dependència del protagonista a una interfície anomenada Efendi, recorden l’actualitat.

Li dic distopia, però jo només he dut la situació una mica a l’extrem, però ho veig molt a prop. És un món on s’ha eliminat l’atzar només per optimitzar els trajectes, perquè no hi hagi cues, però al final no hi ha contacte humà. Aquest món lògic portat a l’extrem, només enfocat a la productivitat, en teoria per al nostre benestar, porta a la deshumanització.

En aquest món, el protagonista elabora píndoles lexicocromàtiques que altres consumeixen per tenir una felicitat constant.

Les paraules i els colors calmen. Les paraules tenen cert poder transformador, jo hi crec, però depèn com es facin servir. Aquí redueixen els camps d’elecció, en comptes d’ampliar-los.

Un dia, però, ell somia i entra en un altre món.

Sí, hi troba la nostra part més animal, la violència, el desig, el sexe, però també la part més divina, de transcendència. Necessita creure que hi ha alguna cosa més enllà, necessita símbols, històries, mitologia, tot el que ha estat enterrat prèviament, tot el que dificulta el progrés és necessari per viure. És la recerca que emprèn ell, buscant aquest sentit, un sentit més enllà d’ell mateix. Aquests dos extrems ens defineixen com a humans. A la Ciutat Blanca s’han tallat aquests extrems i s’han quedat amb l’àmplia majoria que, realment, és la mediocritat i allà es viu la mort de l’ànima.

A l’inici el protagonista es resisteix a viatjar a aquest altre món.

Sí, té aquestes visions de colors prohibits, molt especialment el blau cobalt, i les amaga perquè l’han educat en aquesta ideologia corporativa de ser un bon treballador, de tenir una ràtio de productivitat altíssima i que gràcies a això el corporativisme li dona certs avantatges.

Però continua viatjant, l’atrau.

Perquè és allà on vol estar i, al final, entra el joc sobre quin dels dos mons és el real. Ja que al principi estan molt separats, però després dubtem: quin és en el que viu, realment.

Un món protegit per Josafat.

Josafat és l’antagonista d’Efendi, figures referencials a una banda i altra del món. Ell és el guardià del món antic, de les creences, d’allò sagrat, però també és bèstia, salvatjot i no saps si és amic o enemic, com passa amb Efendi.

Recorre a molts simbolismes.

Perquè és un món, on ell fa aquest camí iniciàtic, poblat d’arquetips, de figures de sempre, també religioses, algunes molt bíbliques, símbols molt potents. Molt d’aquest món oníric està en el nostre inconscient i no el podem soterrar mai.