La cantant rosinca Melissa Sanley desbordava energia i emoció dissabte passat durant el seu primer concert al Teatre Municipal El Jardí de Figueres després de nou anys sense fer-ho. Acompanyada pels integrants de la seva banda a Catalunya, amb la que va demostrar una gran compenetració, el públic assistent va vibrar amb molta intensitat amb cadascun dels temes interpretats i, fins i tot, va posar-se dempeus per aplaudir-la i corejar-la. La seva veu potent, ferma i plena de matisos va omplir el Municipal i des del minut zero es va ficar a la butxaca a la platea. La cantant, que ha aconseguit molta projecció a Anglaterra i Estats Units, on sempre viatja per enregistrar els seus treballs, va pujar a l'escenari enfundada en un bonic vestit platejat emulant a una estrella rutilant. Melissa Sanley, però, va demostrar que no es tracta només d'una imatge sinó que la seva veu, el seu art, treballat des que era una nena, s'ha fet molt gran, té solidesa i molt de futur.

L'artista va agrair en tot moment la presència del públic que va regalar-li una pluja d'aplaudiments. A primera fila, els seus pares i bona part de la seva família i amics que han anat seguint de ben a prop la seva trajectòria. Sanley va enviar missatges positius en tot moment, quelcom que recorre les seves cançons i va dedicar tota la segona part del concert a preestrenar peces del seu nou àlbum que en breu veurà la llum, Song Of My Soul. Un dels moments àlgids del concert va ser la inesperada intervenció d'un saxofonista que va aparèixer del fons de la platea i que va enriquir, i fins i tot completar, la interpretació de Melissa Sanley.