'Josep Pla a Cadaqués' és una nova proposta cultural pensada entre l'Ajuntament de Cadaqués i la Fundació Josep Pla per tal de crear una nova ruta literària. La ruta és un passeig per la badia de Cadaqués des del mirador d'es Pianc fins a es Baluard, amb paraules de l'escriptor que descriuen el paisatge, expliquen la vida i la història del poble i parlen dels amics que hi va fer.

La iniciativa surt de la intensa relació de l'escriptor amb Cadaqués que va començar els anys quaranta, quan hi va fer una estada i en va escriure un llibre (1947).

La data marcada és demà, diumenge 26 de setembre, a les 11 h. El preu és de 8 € o de 4 € si es tracta de jubilats, estudiants, persones amb el Carnet Jove o socis del FJP.

Per respectar les mesures de seguretat imposades per la pandèmia s'ha de fer reserva prèvia a l'oficina de turisme, al telèfon o via mail.