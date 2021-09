La biblioteca del Palau de Peralada conserva en el seu fons sis volums que van pertànyer a la biblioteca de Pere Antoni d’Aragó (1611-1690), qui fou virrei de Nàpols i que va atresorar més de 4.000 volums bellament enquadernats. Els sis llibres de Peralada van ser adquirits, al segle XIX, per un dels dos germans Rocabertí, evidenciant com aquests apreciaven tot el que estava vinculat al seu llinatge. Ara, la bibliotecària Inés Padrosa ha resseguit, en un llarg article publicat en una revista especialitzada, el destí dels pocs exemplars d’aquest fons que van sobreviure a la desamortització i consegüent dispersió –altres es van fer malbé– i que es troben en biblioteques catalanes, com la del castell de Peralada, i espanyoles, públiques i privades. Hi ha volums, però, dels quals encara es desconeix el seu destí o altres que el mantenen en secret.

Seguint la tradició familiar, Pere Antoni d’Aragó va col·leccionar, al llarg de la seva vida delicades obres artístiques d’orfebreria religiosa, mobiliari, relíquies, però també llibres que exhibien riques enquadernacions, concretament, superlibris, indicatiu de propietat, reconegut fàcilment pel blasó de la família. Tots els llibres que va col·leccionar els va donar al Monestir de Poblet –un avantpassat Rocabertí va formar part de la comunitat– on es van preservar durant dos segles i mig fins a la llei de Desamortització, quan van iniciar un periple de trasllats que van fomentar la disgregació. Padrosa explica que «són llibres molt apreciats» i que es coneix poc l’existència d’aquests sis exemplars de la biblioteca de Peralada, segurament, comprats en algun antiquari o a subhasta.

D’altra banda, la biblioteca del Palau acaba d’ingressar una donació molt apreciada de Jean-Antoine Casagran, de Perpinyà: un lot de llibres i una vuitantena de vinils relacionats amb El Quixot i il·lustrats per artistes que van formar part de l’exposició Discòbol de Don Quixot, el 2011. «Ha considerat que el millor lloc per preservar-lo era aquí, perquè és on es conserva una de les millors col·leccions cervantines privades del món», diu Padrosa, que també va col·laborar en el catàleg de l’exposició. Casagran, gran especialista també de Salvador Dalí, fa trenta anys va crear i dirigir el Festival International du Disque et de la Bande Dessinée a Perpinyà, i va idear la creació d’una fonoteca d’autors locals que, finalment, va reeixir el 2020, en la Maison du FID & BD.