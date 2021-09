Els castellers de Figueres celebren 25 anys retornant a la «normalitat»

Figueres recuperarà aquesta tardor la seva esplendor castellera. Després d’un any i set mesos la Colla Castellera de Figueres Els Merlots va protagonitzar el passat 11 de setembre una diada emotiva, tornant a escena després d’una aturada forçosa per la pandèmia, i ja preparen la seva reaparició a plaça per aquesta tardor. El Procicat ha donat el vistiplau perquè així sigui i permet que es puguin fer castells amb fins a 160 persones: «Per nosaltres vol dir la plena normalitat castellera, dins les restriccions de seguretat que marca la situació sanitària actual. Amb tot això, hem pres la decisió de tornar a actuar a plaça en els propers mesos, omplir de castells la ciutat altre cop, enfaixar-nos i tornar a tocar el cel» assenyala amb satisfacció l’actual president David Pujol.

Fa unes setmanes que la colla van ficar fil a l’agulla per tornar a recuperar l’esperada normalitat i van protagonitzar un pilar històric per la diada, durant l’ofrena floral al monument dedicat als Drets dels Pobles: «Era el primer moment en què ens ficàvem la camisa i la faixa, coincidint amb el 25è aniversari de la nostra fundació com a entitat. Va ser una trobada de llagrimeta, hi havia gent que no havia vingut ni a l’assaig, però emocionalment per a la colla i per al projecte com a entitat era necessari tornar».

Arrenca l’any del 25è aniversari i «l’inici d’un any de retorn del món casteller a la comarca, de reconstrucció del projecte casteller i de retrobada de tots». Els propers mesos l’activitat s’anirà succeint: «El 6 d’octubre de 1996 es quan es fa la primera actuació a plaça, no teníem encara camisa i va ser per la Santa Creu de 1997 que ja vam actuar amb tots els ets i uts com a colla castellera». Van ser uns bons inicis, recorda el fundador i primer president de la colla Jordi Jordà. «El dia del bateig vam aconseguir fer la torre de sis. Vam aconseguir que ens cedissin un local per assajar, primer a l’Escorxador i després en una de les dependències laterals de la plaça de braus, vaig posar en marxa la revista El Tramuntantaneta, la Setmana Castellera, la colla va començar forta i funcionava bé». Després de tres anys Jordà va fer un pas al costat tot i que no se’n va desvincular. «Va ser una època molt interessant, per l’interès d’unes quantes persones que pensaven que Figueres havia de tenir colla castellera, vam fer la junta i la vam arrencar, vam treballar per posar-la en marxa en un moment en què els castells a Catalunya tenien un boom important. Sortien colles a molts llocs i ho vam tirar endavant» recorda Jordà.

La colla viu ara, un altre moment de canvi important. El novembre celebra l’assemblea ordinària que implicarà un canvi de directiva i de tècnica: «L’entitat s’ha de refundar. Està sanejada i tenim l’escalf de la societat figuerenca i empordanesa. Deixarem l’entitat preparada amb la màquina engegada per al pròxim equip que entri».

La colla figuerenca va passar de zero a cent fent un salt gros, sense tenir cultura castellera a Figueres i estan situats a dues hores i mitja del punt central del món casteller, Valls. Van passar de no tenir camisa a fer els primers castells el 97 i al cap de pocs anys, l’any 2000, a anar convidats al concurs de Tarragona. Van quedar novens d’entre les divuit colles que hi van participar. «Tot el que van fer ells en aquella època, avui dia no ho podem fer perquè no tenim les capacitats tècniques ni el volum de gent per fer-ho. Abans de la pandèmia sí, però ara no» apunta Pujol.

Creixement constant

Molts castellers van venir a Figueres, procedents de la colla de l’Albera, de la Jonquera, que s’havia creat anteriorment. Els de la camisa lila es van estabilitzar a la ciutat fins que cap al 2007 es pacta amb l’ajuntament que la colla pugui utilitzar les instal·lacions del Molí de l’Anguila: «Gràcies al nou local, es produeix un nou creixement i som capaços de tornar al concurs de Torredembarra i quedar segons, com a colla de set i mig el 2016». El 2018 van quedar primers elegida com la colla més segura del país. Des de 2016 i fins a principi de 2020, la colla no para de créixer i «en menys de tres anys quasi tripliquem el nombre de castellers. Dins l’àmbit casteller, la colla va portar a plaça un castell de 8 que és el que vam intentar fer el 2019 a Vic».

Al llarg de 25 anys, s’han viscut també moments més baixos, com quan es crea la colla dels Vailets que surt de Figueres, i «això minva la colla però el 2016 torna a tenir un punt àlgid, i l’any següent a plaça apareixem amb castells de gamma mitjana alta».

Més enllà de l’activitat castellera per Pujol, «el millor que hem pogut fer és passar de ser entitat cultura, popular i esportiva, a ser un referent transversal de la ciutat. Intentem ser partícips de les demandes de la ciutadania amb la convicció de ser part de la societat figuerenca i empordanesa, com a línia general de l’entitat que ha marcat la seva evolució».

La Covid, però, «ens va tallar per la meitat. Vam començar amb una base sòlida, idees clares, castells amb una bona tècnica, tenim un dels millors locals del país que l’hem modificat per ser una colla gran. Ara ha de començar de zero. Els reptes de futur són uns altres, ara fer castells de 8 és impensable, però fer-los de 6 és l’objectiu». Cal tornar a començar, com mig país, recalca Pujol, «per tornar a tenir èxit dins l’àmbit casteller i per ser útils per a la societat». Les limitacions actuals, com són l’ús de la mascareta dificulta els assajos, i cal recordar que «fer castells és una activitat física de confiança i segura». Ara des de la colla reivindiquen la necessitat que entri gent jove, mainada i famílies. Hem de ser tan permeables com sigui possible per tornar a fer créixer l’entitat i incentivar els teus donant-los seguretat» conclou Pujol.