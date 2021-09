Exposats per reformes vol visualitzar el Museu de l'Empordà durant els mesos que estarà tancat per les obres de reforma de l'espai de benvinguda i recuperació de l'auditori a la planta soterrani. D'aquesta manera es tindrà presència als diferents museus d'art de Catalunya i se'ls cedirà obres que es troben en exposició permanent perquè puguin enriquir els seus espais.

Hi han participat sis museus de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya; al Museu de la Garrotxa s'exposaran 13 peces de la col·lecció per fer una mirada a l'Empordà d'artistes com Jordi Mitjà, Ramon Reig i Lluís Roura entre d'altres. El Museu d'Art de Girona exposarà el Sant Narcís de Salvador Dalí, fotografies de Francesc Fort de Ribot i un capitell del mestre de Cabestany. També hi participa el Museu de Cerdanyola amb obres d'Isidre Nonell i Antoni Caba i el Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú amb sota l'ombrel·la de Lluís Masriera. El Museu d'Art Modern de Tarragona comptarà amb dues peces de Francesc Gimeno i el Museu de Lleida amb una mare de déu de la llet romànica.

Aquestes peces es podran veure a partir del 4 d'octubre en els diferents espais. Els museus obriran les exposicions en dies diferents d'aquella setmana i hi seran fins al 9 de gener. Es preveu que les obres estiguin acabades a principis d'any.

El regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez ha posat en valor la importància de exposar la col·lecció tot i tancar el museu durant uns mesos. Des de l'Ajuntament de Figueres es vol mantenir aquesta xarxa entre els museus de Catalunya per a potenciar la cultura i portar-la arreu del país.