Era l’any 1947 quan es va impulsar el curs internacional d’arqueologia d’Empúries que ha acabat esdevenint tot un referent per a la formació de centenars d’estudiants d’arqueologia del país i d’Europa. Tots ells venien a Empúries per assistir a tallers i sessions teòriques, tot incloent-hi visites a altres museus i jaciments, un format que s’ha mantingut fins avui. El diumenge 10 d’octubre s’ha programat una jornada commemorativa per celebrar els 75 anys dels cursos.

Aquesta proposta, que encara preserva aquell esperit fundacional de ser un espai d’intercanvi de coneixement, avenç de recerca emporitana i laboratori metodològic, està dedicada a tots aquells joves arqueòlegs i arqueòlogues, però també al professorat assistent al llarg de dècades. La jornada inclou visites guiades al jaciment d’Empúries, un acte institucional i un sopar de commemoració. Per poder participar-hi, però, cal inscriure’s prèviament abans d’aquest 30 de setembre.