Aquest matí l’alcalde de Roses, Joan Plana, i el regidor de Cultura, Èric Ibáñez han presentat la programació cultural que l’Ajuntament oferirà al llarg dels mesos de tardor (a partir del proper 25 de setembre i fins a finals de desembre), als diferents equipaments culturals de la població.

"L’Ajuntament fa amb aquesta programació un gran esforç i una aposta valenta i difícil en el moment actual a causa de la pandèmia per impulsar i finançar la cultura al municipi". Amb aquestes paraules, l’alcalde de Roses, Joan Plana, ha obert l’acte de presentació del programa cultural de tardor de Roses, del qual ha volgut destacar també "el fort contingut social d’una part de la programació, ja que entenem la cultura com un important motor generador de reflexió i de debat en la societat".

En aquesta mateixa línia, Èric Ibáñez, regidor de Cultura, ha destacat obres com Encara hi ha algú al bosc o La segona Eva, "treballs que posen sobre la taula temes com la violència contra les dones, les xarxes de prostitució,... així com també propostes que tracten sobre la memòria històrica, o qüestions com el dret a morir dignament". Tot això, tenint en compte també activitats que compten amb una tradició ja històrica a la vila, com les representacions d’Els Pastorets, i altres de molt actuals, com el taller de gathering, "i així fins arribar a una seixantena de propostes pluridisciplinars que volen abastar públics amb tot tipus d’interessos".

Teatre, música, cinema i xerrades al TMR

El Teatre Municipal de Roses inicia la temporada aquest dissabte, 25 de setembre, amb la representació de l’obra protagonitzada per Ariadna Gil Encara hi ha algú al bosc, una obra que neix del compromís amb les dones violades durant la guerra de Bòsnia i amb els fills i les filles que van néixer dels seus embarassos forçats. Les entrades (15 €), ja estan disponibles a rosescultura.cat.

La programació teatral comptarà també amb la presentació a càrrec del Grup de Teatre de Roses de Fuita, de Jordi Galcerán, en doble sessió (9 i 10 d’octubre), una reflexió sobre l’amiguisme, els tractes d’influència, l’estafa,... i sobre com el ric i el pobre, les dretes i les esquerres discrepen en la forma, però no en el fons. El 23 d’octubre arribarà el torn de Kràmpack, la primera comèdia de Jordi Sánchez com a dramaturg, que torna als escenaris després de més de 20 anys.

Els darrers dies de la Catalunya republicana, un diàleg entre l’escriptor, historiador i polític Antoni Rovira i Virgili i un violoncel·lista que s’expressa amb el seu instrument, que narra l’exili a França (9 de novembre); La segona Eva, entorn a les dones silenciades i a les violències no físiques que són invisibilitzades (20 de novembre); i les tradicionals representacions d’Els Pastorets, a càrrec del Grup de Teatre de Roses (18, 19 i 26 de desembre), completen el cartell teatral de tardor.

Tot això, sense oblidar les propostes de teatre infantil de l’entitat Optimist, que seguirà oferint les seves sessions familiars el primer diumenge de cada mes, en aquesta ocasió amb les obres Les croquetes oblidades, de la Cia Les Bianchis; Valentina Quàntica, de la Cia. Anna Roca, i Soc una nou, de Zum Zum Teatre.

La programació del Cicle Gaudí, amb la seva proposta de cinema de producció catalana i d’estrena molt recent, prosseguirà aquesta temporada amb una projecció mensual al Teatre Municipal i inclourà les pel·lícules La dona il·legal, Les dues nits d’ahir, Donde caben dos i Chavalas.

En l’apartat musical, el TMR acollirà també els concerts de Cesk Freixas presentant el seu disc Memòria; el concert Songs of Hope del cor infantil Amics de la Unió; Womblues, que aplegarà les veus de Mama Montse, Sister Marlon i Sweet Marta; i el Concert de Nadal de la Fundació Roses Contra el Càncer, amb valsos i polques interpretats pel Cor i Orquestra Simfònica Harmonia.

El IV cicle de conferències d’arqueologia de la càtedra de la Universitat de Girona, la xerrada sobre el dret a morir dignament a Catalunya, el festival de curts fantàstics i de terror BaiDeFest i el cicle de conferències de divulgació científica Intel·ligència Creativa organitzat per la Casa de Cultura de Girona, completaran la programació del TMR de la temporada.

L’adquisició d’entrades es pot fer online a través de la web www.rosescultura.cat, així com a les taquilles del teatre (els dijous i divendres de 12 a 14 h, i el mateix dia de l’espectacle una hora abans de l’inici. Disposen de descomptes en els espectacles organitzats per l’Ajuntament els posseïdors del Carnet Club Roses Cultura, del Carnet Jove i del Carnet de Jubilat, mentre que gaudeixen d’entrada gratuïta els menors de 16 anys (sempre que vagin acompanyats per un adult) i les parelles lingüístiques de Roses.

Les entrades per a les activitats que es realitzen fins al 31 d’octubre ja estan a la venda, mentre que les d’actes posteriors es posaran a la venda l’1 de novembre.

A Ca l’Anita, tallers i exposicions

El Centre Cultural de Ca l’Anita aglutina l’oferta de tallers d’aquest trimestre (mildfulness, aromateràpia, feng shui, estampació, escriptura creativa...), i continuarà acollint les sessions del Grup de suport a la lactància i la criança. La seva sala d’exposicions ofereix fins al 3 d’octubre la mostra Vivències i absències de Juanjo Viñuela, que donarà pas, a partir del 30 d’octubre, a Mirades II, d’Eduard Sacrest Soy. Per la seva banda, la Ciutadella ofereix la mostra La Mort digna il·lustrada fins al 30 de setembre i, a partir del 15 d’octubre, acollirà l’exposició de la Diputació de Girona Carles Rahola, una vida republicana.

Llibres i contes per a tothom

La Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives programa Clubs de Lectura per a totes les edats per incentivar el plaer de la lectura entre petits i grans, obrint el debat i l’anàlisi de les obres proposades entre tots els participants. Oferirà la xerrada Com explicar contes a nadons, organitza una nova edició del concurs de punts de llibre, la presentació del llibre Llevantada i durà a terme, pels volts de Nadal, el ja tradicional taller de fanalets.

Finalment, visites guiades al refugi antiaeri, a la Ciutadella, al vaixell Thetis encarregat de tasques d’arqueologia subaquàtica, i a les torres Calsina i Quimeta, completaran la programació cultural rosinca.